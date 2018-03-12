Новости по теме убийство

Началось новое рассмотрение дела о групповом убийстве россиянки Екатерины Косовой, совершенном в Абхазии в 2013 году.
32-летняя Наталья Г. из Абхазии задержана в Сочи в административном порядке на 10 суток, сообщает издание "Живая Кубань".
Еще по пути в зал суда на вопрос журналиста, зачем она убила ребенка, Бобокулова ответила: "Аллах приказал".
Фигурантка дела об убийстве ребенка доставлена в суд, сейчас будет рассматриваться вопрос о ее аресте.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль не ставил под особый контроль расследование убийства ребенка в Москве.
Офицер полиции Эшли Гуиндон погибла в ходе перестрелки, произошедшей в ее первое патрульное дежурство в субботу вечером в округе Принс-Джордж поблизости от Вашингтона.
Известная актриса Сальма Хайек обратилась в полицию Вашингтона с просьбой найти убийцу ее пса, в области сердца животного была огнестрельная рана.
В ходе заседания суд на три месяца продлил срок заключения под стражей подсудимых, который истекает 3 декабря 2015 года, передает корреспондент Sputnik Абхазия из зала суда.
Причина возгорания автомашины, в которой был застрелен Заур Авидзба, устанавливается.
Тело Заура Авидзба было найдено в сгоревшем автомобиле рано утром 20 октября.
Первый замглавы Красногорска Юрий Караулов был расстрелян в своем кабинете, вместе с ним убит руководитель красногорских электросетей Георгий Котляренко. В убийстве подозревается местный бизнесмен.
В ходе заседания на этой неделе продолжился допрос свидетелей обвинения. Сослуживцы украинской военнослужащей Надежды Савченко боялись ее больше, чем командира батальона, заявил в суде бывший ополченец.
Заместитель генпрокурора Абхазии Омяни Логуа рассказал о ходе расследования убийства полковника таможенной службы Беслана Маландзия.
Сообщается, что инцидент произошел в воскресенье, когда два брата были приглашены на индивидуальную беседу "для обсуждения их духовного состояния".
Виновник смерти афроамериканца полицейский Майкл Следжер был уволен со службы и заключен под стражу, ему может грозить пожизненное заключение.
По факту убийства начальника Управления таможни «Гал» ГТК Абхазии Беслана Маландзия создана межведомственная следственно-оперативная группа, которую возглавил заместитель генерального прокурора республики Омяни Логуа.
Женщина, состоявшая в СС и служившая четыре месяца радистом в концлагере Освенцим, обвиняется в том, что ее работа помогала функционированию лагеря.
Верховный Суд Абхазии продолжил судебное разбирательство по делу об убийстве Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой во вторник 15 сентября.
Стражи порядка, как заявил прокурор, законно использовали силу, поскольку они пытались остановить нападавшего на них субъекта. Злого умысла в действиях полицейских не обнаружено.
В Верховном Cуде Абхазии состоялось судебное разбирательство по делу об убийстве российского бизнесмена Сергея Клемантовича и Оксаны Скаредновой под председательством нового судьи Екатерины Онищенко.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.