Новости по теме валюта

Одним из условий для повышения ставок ФРС США всегда были данные по рынку труда, таким образом, на позитивной информации от ADP инвесторы строят надежды на очередное повышения ставок регулятором.
Операции по обмену валюты на сумму более 15 тысяч рублей можно будет совершать при указании ФИО, гражданства, даты рождения, реквизитов паспорта, регистрации, а также ИНН (при наличии).
Начальник юридического управления экономико-правого департамента Национального банка Абхазии Роланд Лебедь рассказал Sputnik о принятии валютного регулирования и контроля.
Улюкаев считает, что решение отпустить курс рубля в свободное плавание было абсолютно правильным и принято в непростых условиях.
По словам Нурсултана Назарбаева, мировые резервные валюты на данном этапе не отвечают критериям законности, демократичности и эффективности.
Qiwi запустила разработку российской криптовалюты под названием битрубль, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на гендиректора компании. Сейчас представители платежной системы ведут переговоры с ЦБ на эту тему.
Аналитики уверены, что попытка радикальной группировки "Исламское государство" создать свою валюту может быть успешной лишь на первых порах - сама идея, по их мнению, обречена на провал.
Согласно данным Московской биржи, курс доллара опустился ниже 67 рублей, евро упал ниже 76 рублей.
Стоимость американской валюты корректируется на фоне низкой цены на нефть, которая торгуется ниже 47 долларов за баррель по марке Brent.
Если бы правительство и Национальный банк ничего не делали, пассивно наблюдали за ситуацией, и не вмешивались в никакие происходящие процессы, в конечном итоге Казахстан ожидал бы дефолт, заявил премьер-министр Карим Масимов.
В четверг премьер-министр Казахстана Карим Масимов объявил о том, что Казахстан приступил к реализации новой денежно-кредитной политики, основанной на свободно плавающем курсе тенге, и отменил валютный коридор.
Курс доллара расчетами "завтра" к 10.38 мск снижался на 0,86 рубля, курс евро расчетами "завтра" к 10.44 мск снижался на 1,37 рубля.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.