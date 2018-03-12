Новости по теме вино

Абхазское вино – один из самых древних напитков в истории человечества. В Абхазии найдены кувшины с остатками виноградных косточек III—II тысячелетия до нашей эры.
Мировую тенденцию в технологии производства вина обсуждали местные специалисты виноделия с винным критиком из России в рамках обзорной дегустации, проходящей в республике.
Осень – удачное время для отдыха в Абхазии. В эти дни природа порадует гостей республики красивыми осенними пейзажами, теплым морем и сочными фруктами.
Заместитель генерального директора компании "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба прокомментировал заявление о том, что часть экспортеров алкоголя в Россию собирается поднять цены уже на этой неделе на 15-25% из-за очередного падения рубля.
Крупные импортеры алкоголя, опрошенные газетой "Коммерсант", собираются на следующей неделе существенно поднять цены на свою продукцию, часть импортеров пока не приняли решения о повышении цен, но считают этот вариант развития событий вероятным.
Начальник отдела внешнеэкономических связей и инвестиционной политики Министерства экономики Абхазии Даур Арнаут прокомментировал Sputnik выход абхазского вина на лидирующие позиции на российском рынке.
В быту современных абхазов есть множество предметов обихода, которыми издревле пользовались наши предки. Один из них – конусообразная плетеная корзина для сбора винограда. Мы проследили за интереснейшим процессом ее создания вместе с мастером из села Аацы.
Государственный комитет Абхазии по стандартам, потребительскому и техническому надзору будет сертифицировать и контролировать качество домашней винной продукции.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.