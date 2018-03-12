Новости по теме врачи

Заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников отметил, что Росстат учитывает только государственные медучреждения, а ведомственные не учитывает. Он добавил, что в расчеты Росстата также не входят больницы и медучреждения частных компаний, таких как ОАО "Российские железные дороги".