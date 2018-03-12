Новости по теме врачи

Министерство здравоохранения Абхазии организовало рабочее совещание для подведения итогов и решения проблем, связанных с материнством и детством, в онкологическом диспансере во вторник 16 февраля.
Более 55 лет новый герой проекта Sputnik "Страна мастеров" стоматолог-хирург Борис Яногян помогает людям избавиться от боли, вылечить зубы или удалить те, которые уже не нужны.
В ходе проведения тренинга были презентованы протоколы по неонатологии, касающиеся первоначальной реанимации, желтухи и дыхательной недостаточности новорожденного.
Создание диспетчерской службы единой экстренной медицинской помощи позволит своевременно и качественно обслуживать пациентов, сказал министр здравоохранения Андзор Гоов на пресс-конференции в АРСМИРА во вторник 26 января.
С конца прошлого года в разных регионах РФ зафиксировано несколько десятков случаев заболевания "свиным гриппом".
На основании новых данных о гибели пациента следствие приняло решение о задержании бывшего врача-хирурга городской больницы города Белгорода Ильи Зелендинова.
Врач-инфекционист Саида Палба рассказала о том, кем мечтала стать в детстве и о том, что в итоге привело ее в медицину.
Каждый из нас хотя бы раз в жизни сдавал кровь. Sputnik проиллюстрировал детали этой, пугающей многих процедуры.
Нас повсюду подстерегают невидимые враги – множество инфекций, на борьбу с которыми каждый день выходят врачи инфекционисты. О специфике профессии корреспонденту Sputnik рассказала врач-инфекционист Саида Палба.
Проект по проведению стажировок абхазских врачей в медучреждениях Иордании предложил ректор медуниверситета Аммана Рами Яган.
Специализированные курсы для стоматологов-терапевтов и пародонтологов республики провели в Сухуме.
Врач-невролог Сухумской городской клинической больницы Ирина Ашуба рассказала корреспонденту Sputnik о сложностях работы врача и поздравила коллег с Международным днем медицинского работника.
Санитарно-эпидемиологический режим в лечебно-профилактических учреждениях – тема начавшихся семинаров для работников здравоохранения Абхазии.
В преддверии Международного дня борьбы с малярией эксперты рассказали о реальных угрозах распространения малярии в Абхазии.
Заммэра Москвы по социальным вопросам Леонид Печатников отметил, что Росстат учитывает только государственные медучреждения, а ведомственные не учитывает. Он добавил, что в расчеты Росстата также не входят больницы и медучреждения частных компаний, таких как ОАО "Российские железные дороги".
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.