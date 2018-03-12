Новости по теме вузы

Россотрудничество объявило открытый набор иностранных граждан для бесплатного обучения в российских университетах. Руководитель ведомства Любовь Глебова подробно рассказала о том, кто, зачем и почему может отправиться в Россию за дипломом о высшем образовании.
Условия, по которым турецкие граждане поступали в МГУ в 2016 году, не изменятся, они смогут поступать в штатном порядке, согласно общим правилам приема иностранных граждан.
На вечере дружбы народов (global village) студенты и аспиранты из Абхазии, обучающиеся в Дипломатической академии МИД РФ, представили абхазскую культуру в среду 24 ноября.
Проект "Социальный навигатор" медиагруппы "Россия сегодня" представил русскоязычную версию одиннадцатого международного рейтинга лучших университетов - QS World University Rankings, ежегодно составляемого компанией QS Quacquarelli Symonds.
Заместитель министра образования и науки Республики Абхазия Дмитрий Гварамия рассказал корреспонденту Sputnik о том, какие специальности востребованы среди абхазских абитуриентов.
В представительстве Россотрудничества в Абхазии рассказали о ходе работ над созданием Ассоциации выпускников вузов России.
Десять российских университетов вошли в опубликованный в среду рейтинг Quacquarelli Symonds (QS), в котором представлены лучшие вузы мира по 36 направлениям подготовки специалистов, лидерство в большинстве предметных дисциплин сохранили вузы США.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.