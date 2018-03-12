Новости по теме выборы

Ранее бывший глава правительства Украины Арсений Яценюк объявил, что слагает обязанности премьер-министра, и подчеркнул, что видит "дальше свои перспективы шире, чем руководство кабмином".
Мы никогда не сойдемся с коллегами в Вашингтоне не только потому, что это противоречит всей нашей внешнеполитической доктрине, но и по той причине, что требование США полностью лишает перспективы любой политический процесс.
Подготовка к референдуму о досрочных выборах президента Абхазии должна проводиться только в рамках закона, отметил в ходе регистрации членов инициативной группы в ЦИК ее руководитель Даур Тания.
В рамках первичных выборов были разыграны голоса 19 кандидатов, за Рубио проголосовали 37%, что обеспечило получение 10 кандидатов.
Акция проходит на площади возле центрального вокзала, в митинге принимают участие представители оппозиционных политических партий.
Как только будет решен вопрос с проведением выборов и достигнут компромисс в этом вопросе, нужно будет переходить к конституционной реформе, которая должна быть согласована с ДНР и ЛНР сказал Пушилин.
Трамп уверен, что только он, а не его конкуренты по республиканской предвыборной гонке, может выиграть у Хиллари Клинтон.
Выборы в органы местного самоуправления в Абхазии пройдут уже в воскресенье 3 апреля 2016 года, размещение списков кандидатов на участках для всеобщего ознакомления начнется не позднее 24 марта.
Проведение референдума по вопросу досрочных выборов президента направлено на разрешение кризисной политической и экономической ситуации в стране, заявили его инициаторы в ходе пресс-конференции.
Проведение референдума по вопросу досрочных выборов президента направлено на разрешение кризисной политической и экономической ситуации в стране, заявили его инициаторы в ходе пресс-конференции.
В США во вторник пройдет так называемый "супервторник", когда промежуточные выборы американского президента пройдут сразу в более чем 10 штатах.
В Сухумском избирательном комитете продолжается регистрация инициативных групп по выдвижению кандидатов в Сухумское городское Собрание, на данный момент зарегистрировано уже 33 группы.
Из 207 допущенных до выборов членов ФИФА за Инфантино отдали свои голоса 115 стран. Второе место занял шейх Салман бин Ибрагим Аль-Халифа, который набрал 88 голосов.
Согласно уставу ФИФА, в первом туре кандидат для победы должен набрать две трети голосов. Таким образом, будет проведен второй тур голосования, в котором победителю необходимо набрать больше 50% голосов.
Политологи настаивают на том, что отказ от федерализации на Украине формирует нарастание противоречий между регионами и центральной властью. Альтернативы федерализации сейчас у Украины нет, заключают они.
Депутатом Собрания может быть избран гражданин Абхазии, обладающий избирательным правом и достигший на день выборов возраста 25 лет. При этом он не должен состоять на учете в наркологическом или психоневрологическом диспансере, а также не иметь судимость.
Новоизбранным председателем республиканской политической партии "Единая Абхазия" стал Сергей Шамба. Выборы руководителя партии прошли в среду 27 января в ходе VI съезда РПП "Единая Абхазия".
Политика, по данным 99 процентов обработанных бюллетеней, поддержали 52 процента избирателей. С такими результатами ди Соза удалось преодолеть барьер, необходимый для победы уже в первом туре.
Карлес Пучдемон представил "дорожную карту" создания независимого каталонского государства, которая предусматривает проведение референдума по новой конституции и принятие соответствующих законов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
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