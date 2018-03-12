Новости по теме законодательство

О предпосылках для возвращения слова "меценат" в обиход и о благотворительности, как о показателе высокой степени развития социума в материале Инны Джения для Sputnik.
Схему получения вновь назначаемых российских пенсий и пути решения проблемы незаконного получения денежных средств умерших пенсионеров их родственниками обсудили в Кабинете Министров.
Для реализации нового судебного законодательства необходимо дополнительно изыскать более 150 миллионов рублей, сказал Рауль Хаджимба.
Согласно законопроекту, финансовому мониторингу подлежат денежные операции юридических лиц на сумму от 600 тысяч рублей.
Официальный представитель МИД Франции Ромэн Надаль заявил, что поправки по децентрализации власти, которые в первом чтении приняла Верховная Рада Украины, должны помочь в реализации Минских соглашений.
Депутаты Парламента республики приняли закон "Об увековечении памяти Первого Президента Республики Абхазия".
Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба утвердил новую структуру Кабинета Министров Республики Абхазия 30 марта 2015 года. С учетом изменений Sputnik подготовил инфографику по структуре государственной власти Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.