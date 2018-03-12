Новости по теме Азербайджан

Идея проекта "Бизимкиляр" (Наши) родилась перед конкурсом Евровидение в 2012 году, когда гостей со всего мира принимал Азербайджан. В Баку собрались известные музыканты, которые исполнили популярные в мире мелодии на народных инструментах.
Приблизительно в 110 километрах от каспийского берега на плывущем под российским флагом корабле "PALFLOT 2" произошел пожар Российского танкера.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время встречи с премьер-министром России в Баку заявил о периодической военной провокации армянских солдат и поблагодарил Москву за действия по деэскалации конфликта в Нагорном Карабахе.
Кадры с места контратаки Вооруженных сил Азербайджана на командный центр воинского подразделения армии Армении опубликованы Министерством обороны АР.
Аппарат был сбит над возвышенностью "Лелетепе", который был освобожден днем ранее вооруженными силами Азербайджана.
Армения и Азербайджан заявляют о резком обострении ситуации в зоне карабахского конфликта: минобороны Азербайджана заявляет, в частности, об обстрелах со стороны ВС Армении
Террористы-смертники "Исламского государства" готовят теракты на территории Турции и Азербайджана, разыскиваются пятеро членов ИГ, среди которых один азербайджанец.
Ильгар женился на женщине, которую любил, и думал, что это любовь на всю жизнь. Он купил дом, обставил его так, как этого хотела любимая жена, у них появились две прекрасные дочки. Но счастье длилось недолго…
Главы МИД Азербайджана и Грузии заявили о намерении завершить делимитацию границы между странами, которая была начата в 1996 году, но приостановилась из-за спорных исторических объектов.
Sputnik Азербайджан предлагает перенестись во времени и окунуться в великолепие средневековой архитектуры и интерьера, а точнее - совершить увлекательную экскурсию по площадям, улочкам и крепостям Ичери Шехер (Старого города) Баку.
Встреча прошла в Берне в рамках переговорного процесса по урегулированию нагорно-карабахской проблемы при посредничестве сопредседателей Минской группы ОБСЕ Игоря Попова (Россия), Джеймса Уорлика (США), Пьера Андрио (Франция) и личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика.
Судья Вугар Мамедов постановил, что имеются все основания для освобождения азербайджанской правозащитницы Лейлы Юнус.
Противоречия России и Турции могут вызвать цепную реакцию конфликтов на прикаспийских территориях.
Сокращение сроков строительства Трансанатолийского газопровода поможет Турции получить выход к альтернативному источнику газа, заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев.
Ответственность за то, что на территории Азербайджана и на части территории Кыргызстана отключился интернет, лежит, в том числе, и на органах государственной власти, заявил Sputnik директор региональной общественной организации "Центр интернет-технологий" Сергей Гребенников.
Ситуация со сбоем в работе интернета произошла в республике впервые. Провайдеры просят пользователей отнестись к проблеме с пониманием.
Партия "Новый Азербайджан" побеждает на выборах в парламент. Нарушений на выборах не зафиксировано.
Глава Абхазии поздравил президента Нагорного Карабаха Бако Саакяна с Днем образования Нагорно-Карабахской Республики.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров первого сентября посетит Азербайджан, где проведет переговоры со своим коллегой Эльмаром Мамедъяровым.
В ночь на 3 апреля двумя российскими спецрейсами в Москву из Йемена эвакуировано 311 человек, из них граждан РФ - 152, Узбекистана — 47, Белоруссии — 16, Украины — 8, Азербайджана — 6, Киргизии — 4, Молдавии — 4. Также из Саны были вывезены граждане некоторых других государств, высказавшие пожелание покинуть Йемен.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.