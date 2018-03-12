Новости по теме Белоруссия

"Разворот" Белоруссии от России, о котором говорят некоторые СМИ, не нужен ни Минску, ни Москве, заявил Александр Лукашенко. По его словам, он совершенно не заинтересован в том, чтобы создавать себе проблемы и портить отношения с соседями.