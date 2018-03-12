Новости по теме Белоруссия

Международное информационное агентство и радио Sputnik Беларусь открыло мультимедийный пресс-центр в Минске. Смотрите на видео, как проходило мероприятие.
Мужчина собирался лететь из Минска в Киев, но сейчас помещен в изолятор временного содержания, против него возбуждено уголовное дело.
На Октябрьской площади в Минске собрались около 150 человек, в том числе белорусские оппозиционные политики — Владимир Некляев, Анатолий Лебедько, Павел Северинец.
Прорывными договоренностями нынешний саммит в белорусской столице отмечен не был, все основные моменты обсуждались кулуарно и в узком составе.
Российский лидер выразил уверенность в дальнейшем продвижении двухсторонней интеграции Беларуси и России в рамках Союзного государства.
Белорусские туристы, побывавшие в стране, считают, что политика не должна осложнять связи между народами.
Представитель белорусского внешнеполитического ведомства напомнил, что Беларусь всегда выступала за упрощение визового режима между странами.
Когда пассажиру стало плохо, экипаж принял решение приземлиться в "Домодедово", но, к сожалению, спасти пассажира не удалось, сообщил представитель "Белавиа".
Восемь человек, включая водителей легкового автомобиля и фуры, госпитализированы с травмами.
Об итогах первого года действия договоренностей в "нормандском формате", достигнутых лидерами России, Украины, Германии и Франции в белорусской столице рассуждает колумнист Sputnik Беларусь Александр Шпаковский.
24 года прошло после подписания Беловежских соглашений.
Художница, работающая в технике фьюзинг, основательница студии "Алиса в Зазеркалье" Диана Возба рассказала Sputnik Беларусь о своей семье и о том, как она оказалась в Минске.
Выборы президента Белоруссии состоялись 11 октября. Лукашенко, возглавляющий республику с 1994 года, снова одержал на них убедительную победу, набрав 83,5% голосов избирателей, принявших участие в голосовании.
Ограничения - заморозка активов и запрет на въезд на территорию ЕС - продолжат действовать только в отношении четырех человек. Решение, как ожидается, вступит в силу 31 октября.
Главы двух государств обсудят несколько важных вопросов, в том числе возможность создания российской авиабазы в Белоруссии.
Действующего главу государства поддержали 83,49 процента электората.
Во время пресс-конференции, которая прошла в преддверии дня голосования, оппозиционные кандидаты раскритиковали проведение досрочных выборов в республике.
ЦИК Белоруссии зарегистрировал четыре кандидата в президенты: Александр Лукашенко, Сергей Гайдукевич, Николай Улахович и Татьяна Короткевич. Выборы состоятся 11 октября.
Президент России поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры с Минском и по достижении договоренности подписать указанное соглашение от имени российской стороны.
"Разворот" Белоруссии от России, о котором говорят некоторые СМИ, не нужен ни Минску, ни Москве, заявил Александр Лукашенко. По его словам, он совершенно не заинтересован в том, чтобы создавать себе проблемы и портить отношения с соседями.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.