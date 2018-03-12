Новости по теме Черное море

О том, насколько необходимы подводные исследования в Абхазии, рассказал в интервью Sputnik археолог, историк Руслан Барцыц.
Директор Института экологии Абхазской Академии Наук Роман Дбар в Международный день Черного моря рассказал в интервью Sputnik об уникальных особенностях, свойственных абхазской акватории Черного моря.
Украина планирует возобновить полноценный контроль над воздушным пространством путем присоединения к так называемой программе НАТО по региональной воздушной безопасности. При этом она не намерена потратить на этот проект ни копейки.
На маневрах, которые продлятся до 12 сентября, будет задействовано более 150 единиц боевой техники. Участники отработают взаимодействие по защите от нападения от кораблей и подводных лодок, а также потренируются в спасательных операциях.
В Южном военном округе на треть увеличена штатная численность военного духовенства.
Военные отработали ведение боевых действий с надводными кораблями условного противника при атаке и с воздуха, а также высадку морского десанта на необорудованное побережье.
Российский военный эксперт Александр Хроленко прокомментировал вход эсминца USS Porter ВМС США в акваторию Черного моря.
Командир эсминца USS Porter (DDG 78) подчеркнул, что нахождение военных кораблей в Черном море не только укрепляет отношения с союзниками, но и способствует общей стабильности в регионе.
Ожидается, что американский ракетный эсминец "Лабун" войдет в акваторию Черного моря 21 июня.
Присутствие ВМС США в акватории Черного моря возобновится, после выхода американского эсминца "Росс" 3 июня в Черном море не оставалось ни одного корабля НАТО.
Некоторое время российский истребитель следовал за американским самолетом-разведчиком в международном воздушном пространстве, потом ушел из зоны, в которой находилось воздушное судно ВВС США, сообщает CNN.
Сотрудники Пограничного управления ФСБ России в Абхазии провели учения на море.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.