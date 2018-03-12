Новости по теме Крым

Планируется не только установить торговое сотрудничество с Абхазией, но и восстановить культурно-исторические связи между республиками.
Директор торгового дома "Апсны" Игорь Авидзба рассказал Sputnik о сложностях, которые возникли при импорте в Крым абхазской бутилированной воды.
По итогам двух лет юрисдикции России Крым практически полностью интегрирован в правовое поле РФ, жители субъектов получили российское гражданство, финансовая система и госуправление полуострова сформированы в российском правовом поле.
В связи с ситуацией в Крыму, которая не меняется последние два года, Госдепартамент США изучает, какие еще санкции могут быть приняты в отношении России, заявила Виктория Нуланд.
Боевые патроны были обнаружены в автомобиле, следовавшем через пограничный пункт "Джанкой". Подозрения вызвал пассажир иномарки Volkswagen Passat, житель Харьковской области.
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews ответил на ряд вопросов о международной политике страны, в том числе о проблемах урегулирования ситуации в Сирии, украинском кризисе и статусе Крыма.
Паромное сообщение между Крымом и Турцией, а также деловые контакты будут прерваны поле того, как турецкий истребитель F-16 сбил в Сирии российский бомбардировщик Су-24, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Генсек Совета Европы Турбьерн Ягланд ранее заявил, что миссия Штудманна направлена в Крым для оценки соблюдения прав человека. Делегация находилась на полуострове с 25 января.
Крым всегда был многонациональным, однако только сейчас он стал территорией, на которой соблюдаются права всех национальностей, всех языков, в том числе и украинского меньшинства, отметил польский журналист Матеуш Пискорский.
Ранее украинские власти выразили намерение создать новую дипломатическую инициативу, целью которой должно стать возвращение Крыма. Российская сторона, комментируя эту идею, отметила, что вопрос о принадлежности Крыма давно закрыт.
Ранее глава Украины Петр Порошенко заявил о планах создания в целях "возврата Крыма" международного механизма в формате "Женева плюс".
Законопроект предусматривает реабилитацию тех жителей Крыма, которые публично выступали за российский статус полуострова в те времена, когда он был украинским, и получили судимость за сепаратизм.
Данная мера связана с прекращением товарооборота Украины с Крымом, заявил инициатор продовольственной и энергетической блокады полуострова Ленур Ислямов. По его словам, ожидается решение "высшего органа" о начале морской блокады.
Народ пытаются разделить на предателей, сторонников разных мнений и течений, заявил муфтий Крыма Эмирали Аблаев. Он отметил, что не может быть и речи о создании какого-то Крымского муфтията за пределами Крыма.
Президент Украины Петр Порошенко ранее озвучил план о создании в целях "возврата Крыма" международного механизма в формате "Женева плюс" с участием стран Евросоюза и США. Эксперт Владимир Джаралла считает, что предложение обречено на провал, поскольку тема Крыма закрыта окончательно.
Российский президент подчеркнул, что новые власти, занявшие посты после государственного переворота на Украине, впрямую начали угрожать крымчанам, и Москва исполнила волю проживающих на полуострове людей.
В Абхазии никого не удивить киви, его плоды столь же привычны, как яблоки или мандарины. Между тем, оно поселилось в республике совсем недавно.
Сергей Меняйло считает, что авария на линии передач - только легенда, которой прикрывается желание Украины "поставить крымчан на колени", но Крым в состоянии.
Линия электропередачи "Каховка-Титан" отключилась из-за сработавшей системы релейной защиты. Во время обхода энергетики нашли упавшую опору, но ночью определить причины ее падения не удалось. Повторная попытка включить ЛЭП потерпела неудачу.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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