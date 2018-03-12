Новости по теме Гагра

Директор государственной строительной фирмы "Гаграстройгранит" Нодар Хварцкия рассказал Sputnik, что на восстановление водного резервуар в Гагре ушло более четырех миллионов рублей.
Бывший Дворец культуры в стиле сталинского ампира построен в 1950-х годах заключенными, в том числе немецкими военнопленными, рассказывают коренные жители города Гагра.
Научный сотрудник АбИГИ, директор Гагрского музея-заповедника "Абаата" Давид Канделаки рассказал Sputnik Абхазия о ходе работ над древними останками, которые были обнаружены в Гагре в ноябре 2014 года.
30 октября в 6:30 утра в Гагре вода прорвала стену резервуара и хлынула в спящий город.
Глава администрации Гагрского района Беслан Барциц рассказал Sputnik о ликвидации последствий разрушения резервуара с водой.
Резервуар с водой лопнул в 6.30 утра, людей на улице не было, никто не пострадал, сообщил Лев Квициния.
3D панорама колоннады в Гагре продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Самая короткая река в мире протекает в Гагрском районе Абхазии, ее длина — 18 метров.
6 октября в Гагре отметили день освобождения района от войск Госсовета Грузии в период Отечественной войны народа Абхазии.
Сообщение о взрыве на центральном рынке поступило в дежурную часть Гагрского РУВД в понедельник 5 октября, в 13 часов 30 минут.
30 сентября в День Победы в Гагре почтили память героев, положивших свои жизни на алтарь свободы.
XIV международный теннисный турнир "Большая Абхазская Шляпа" открылся в Гагре.
Накануне Дня Победы Рицинский реликтовый национальный парк передал 10 кондиционеров Республиканскому реабилитационному центру в Гагре для инвалидов Отечественной войны народа Абхазии.
Осень – удачное время для отдыха в Абхазии. В эти дни природа порадует гостей республики красивыми осенними пейзажами, теплым морем и сочными фруктами.
Заместитель начальника отдела государственного пожарного надзора Гагрского района Анжела Конорева рассказала Sputnik о причинах пожара в лесном массиве Гагрского района.
Во вторник в Гагре произошло ограбление "Сбербанка".
В результате ДТП в районе Гагрского вокзала погибли двое местных жителей и трое туристов из России.
С 17 по 23 августа на Гагрских теннисных кортах будет проходить международный турнир по теннису памяти Героя Абхазии Арзамета Тарба.
По сообщению автономной некоммерческой организации "Единая транспортная дирекция" билеты на катамаран Сочи-Пицунда можно приобрести только в кассах морского вокзала города Сочи.
14 августа, в день начала Отечественной войны народа Абхазии, к Мемориалу Славы города Гагра прошла церемония возложения цветов.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.