Новости по теме Гудаутский район

На ремонт Гудаутской средней школы № 3 и Лыхненской школы будут выделены 154 миллиона рублей, сообщил президент на встрече с жителями Гудаутского района.
Руководство страны выделило на ремонт системы водоснабжения Гудаутского района 38 миллионов рублей, на восстановление дорог - 24 миллиона рублей, сказал глава администрации Гудаутского района.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба лично навестил детей, прибывших в республику на отдых из Донецкой народной республики.
Кузнечное дело для абхазов - ремесло и священный ритуал. Ни один другой кавказский народ не почитает кузню и кузнечное дело так, как абхазский. До сих пор сохранились сакральные кузницы, где происходят моления богу кузни Шьашы.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.