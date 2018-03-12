Новости по теме Молдавия

Акции протеста проходят в городах Сорока, Единцы, Кагул, Новые Анены и Унгены, в них участвуют тысячи граждан страны, основные требования протестующих – проведение досрочных парламентских выборов одновременно с президентскими.
По словам рабочих, на этом месте будет возведен новый комплекс, однако, эта информация пока не подтвердилась.
Жителям Молдовы стал доступен мультимедийный контент Sputnik на румынском языке.
Пушкинист Виктор Кушниренко рассказал о том, какие исторические события наблюдал Пушкин в Бессарабии, а также о том, какие села посетил поэт, разыскивая цыганку Земфиру.
Поскольку правительство Молдавии отказалось выполнить требования оппозиции, то будет проведен "гражданский форум", на котором будут определены дальнейшие действия противников действующего парламента.
Ограничение импорта растительной продукции из Молдавии может коснуться компаний, уличенных в реэкспорте из Европы, сообщают в Россельхознадзоре.
С января 2016 года Sputnik Молдова предлагает своим радиослушателям новый график вещания.
Полицейские с трудом сдерживают сторонников DA, которые выступают с призывами к объединению Молдовы с Румынией. Пикетчики продолжают мародерствовать и отбирают у правоохранителей амуницию — каски, щиты.
По факту массовых беспорядков, произошедших в среду вечером, открыто уголовное дело по статье 285 Уголовного кодекса Республики Молдова.
В больницу скорой помощи были доставлены 15 человек, среди них 9 полицейских и 6 гражданских. У пациентов диагностированы травмы средней степени тяжести, выявлены травмы опорно-двигательного аппарата и головы.
Оппозиция выступает против подписания президентом страны Николаем Тимофти указа о назначении кандидата в премьер-министры, предложенного парламентским большинством, и требует досрочных выборов в парламент.
В понедельник на проезжей части бульвара Штефана чел Маре, рядом с палаточным городком, активисты "Нашей партии" припарковали несколько сотен автомобилей, перегородив проезд центральной магистрали столицы, чем вызвали негодование жителей города.
В пикете принимают участие около 100 человек, они требуют отставки руководства Молдовы, а также созыва специального заседания парламента.
Антиправительственный митинг, организованный участниками гражданской платформы DA, прошел в Кишиневе в воскресенье. Некоторые из протестующих пришли на акцию с флагами и флажками Евросоюза.
Официальные делегации Абхазии и Южной Осетии, возвращавшиеся с торжеств по случаю 25-летия Приднестровской республики, по решению молдавских властей были сняты с рейса в кишиневском аэропорту.
Вице-президент Виталий Габния прокомментировал поездку абхазской делегации в Приднестровье.
Антиправительственный митинг с призывом к властям объявить досрочные парламентские выборы, а также с требованием отставки президента страны Николая Тимофти продолжился ночью в столице Молдавии. Смотрите на видео, как проходил протест.
Вице-президент Виталий Габния прокомментировал поездку абхазской делегации в Приднестровье на празднование 25-летия образования ПМР.
Полномочный представитель Абхазии в Приднестровье Александр Ватаман прокомментировал задержание делегации Абхазии в Молдове.
Российский эксперт прокомментировал депортацию из Молдовы делегаций Абхазии и Южной Осетии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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