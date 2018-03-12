Новости по теме Москва

Некоторые абхазы проходили в составе "Бессмертного полка" и в прошлом году, но в этом году Московской абхазской диаспорой было принято решение пройти организованно.
Оъявлены лауреаты кинопремии "Ника". Режиссер Александр Миндадзе получил Гран-при за фильм "Милый Ханс, дорогой Петр", "Лучшим режиссером" киноакадемики признали Станислава Говорухина за фильм "Конец прекрасной эпохи", приза за "Лучшую женскую роль" получила Ирина Купченко, приз "За лучшую мужскую роль" получили Данила Козловский и Александр Яценко
Экономический факультет института права, экономики и управления информацией (ИПЭУ) Московского государственного лингвистического университета был лишен государственной аккредитации на основании приказа Рособрнадзора.
Российский актер Армен Джигарханян переведен из реанимационного отделения в общую палату, его состояние врачи института имени Склифосовского оценивают как средней тяжести.
Аттракцион будет демонтирован в связи с тем, что должник - ЗАО "Российская выставка аттракционов" - не исполнил в установленный срок решение Арбитражного суда Москвы по освобождению земельного участка на ВДНХ.
Рауль Хаджимба и Владимир Путин обсудили пути улучшения банковской системы Абхазии, решения проблем в сфере энергетики, улучшения ситуации на абхазо-российской границе и другие значимые вопросы.
Авиакомпания не будет осуществлять 22 февраля рейс из Шереметьево в Пермь и обратно, а также в Ростов, Уфу и Сургут. Пассажиры будут перевезены на следующих рейсах.
ХХ съезд КПСС открылся в Москве 60 лет назад, 14 февраля 1956 года. Смотрите на архивных кадрах, в чем Никита Хрущев обвинил Иосифа Сталина.
Ожидается, что во время плановой ротации членов высшего и генерального советов "Единой России" должны обновиться 30% состава партии.
При разгоне на взлетно-посадочной полосе предположительно загорелся двигатель самолета компании S7 – рейс "Москва-Тбилиси", сообщают очевидцы.
При пожаре на улице Стромынка в Москве, при котором погибли 12 человек, выжил мужчина. Предварительно установлено, что погибшие были мигрантами из Средней Азии.
В Москве побит температурный рекорд 55-летней давности, воздух к шести утра прогрелся до +2,9 градуса.
По данным онлайн-табло, вылет 67 рейсов из "Шереметьево" отложен из-за сложных метеоусловий.
По словам главного государственного санитарного врача по столице Елены Андреевой, показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ по Москве превысил эпидемический порог на 37,8 процентов. В связи с эпидемией планируется принять меры по нераспространению заболевания для организаций Москвы и образовательных учреждений.
О причинах пристального внимания к "очереди на Серова" в Москве рассуждает колумнист Sputnik Абхазия художник Игорь Дудинский.
В программе концерта - музыка четырех веков истории оперы - от Глюка до Берстайна. В числе исполнителей выдающиеся мастера, лауреаты вокальных конкурсов и студенты Московской консерватории.
Температура в столице будет постепенно снижаться. Уже в воскресенье столбики термометров окажутся на 8-10 градусов ниже нормальных показателей января.
В Москве ожидается снег, местами метель, на дорогах гололедица. Автомобилистам рекомендуется по возможности отказаться от поездок на личных машинах и воспользоваться общественным транспортом.
Ранее в СМИ появилась информация, что в Московском метрополитене неизвестный мужчина угрожал уколоть окружающих шприцем, якобы содержащим кровь, инфицированную ВИЧ.
Сбежавший, уроженец Республики Таджикистан, обвиняется в покушении на незаконный оборот наркотиков. По данным УФСИН, мужчина был одет в черную шапку, бордовый пуховик выше колена с мехом на капюшоне, синие джинсы и черные туфли.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.