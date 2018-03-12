Новости по теме Очамчырский район

3D панорама Моквского собора и его окрестностей продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Идею производства абысты в вакуумной упаковке предложили Раулю Хаджимба в Очамчыре.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба осмотрел артезианскую скважину в селе Адзюбжа Очамчырского района.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с жителями села Арасадзыхь.
Исполняющий обязанности главы Администрации Очамчырского района Хрипс Джопуа выразил надежду на плодотворную работу в районе, отметив наличие большого объема нерешенных вопросов.
Грузовой автомобиль столкнулся с сельским автобусом, направлявшимся из Члоу в Сухум. Один пассажир погиб, двое в тяжелом состоянии.
Более 400 миллионов рублей из оказываемой Россией финансовой помощи Абхазии будут направлены на развитие Очамчырского района, заявил президент республики Рауль Хаджимба.
Президент Абхазии призвал жителей Очамчырского района использовать имеющиеся у них ресурсы.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба встретился с общественностью Очамчырского района.
В день рождения второго президента Абхазии Сергея Багапша руководство страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ и другие жители Абхазии возложили цветы к памятнику.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.