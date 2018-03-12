Новости по теме Сухумский район

Роскошный первоклассный отель "Ориенталь" состоял из 64 комфортабельных номеров. Одна ночь в одном из них могла обойтись постояльцу почти в полтора рубля. Гостиничные номера занимали весь второй этаж здания. Самые лучшие из них имели выход на балконы – 19 балконов на улицу Колюбякинскую и три - на набережную.
Круглый стол "Роль российских инвестиций в экономике Абхазии и развитие сектора недвижимости и туристического кластера" прошел в Сухуме в четверг 8 октября.
Восьмого октября в в Абхазском государственном музее была презентована новая книга Владимира Делба "Апсны – обитель души моей".
Премьеру спектакля по пьесе Антона Чехова "Медведь" и авторский скетч Софы Агумаа "Едут актеры" представили актеры Абхазского государственного молодежного театра во вторник 6 октября.
По факту убийства начальника Управления таможни «Гал» ГТК Абхазии Беслана Маландзия создана межведомственная следственно-оперативная группа, которую возглавил заместитель генерального прокурора республики Омяни Логуа.
Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов прибыл в Абхазию с первым официальным визитом.
Театральная постановка с элементами военной реконструкции "Аиааира аҭоурых"прошла в Сухуме на площади Свободы.
Ветераны войны, руководство страны, общественность, школьники возложили цветы и венки к Мемориалу Славы в День Победы.
Андрей Айба, названный именем отца, погибшего в мартовском наступлении 1993 года, родился в День Победы в Отечественной войне народа Абхазии 30 сентября 1993 года. Корреспондент Sputnik Наала Авидзба узнала историю рождения и яркие воспоминания ровесника Победы.
В книге "Художники Абхазии" представлены двадцать очерков о современных абхазских художниках.
Один из главных исламских праздников Курбан-байрам отметили в Сухуме.
Один из главных исламских праздников Курбан-байрам отметили в Сухуме.
Он увидел ее с балкона и вскоре предложил ей руку и сердце.
Закон "Об особых экономических зонах" во втором чтении принят Парламентом 23 сентября.
Государственный флаг будет развеваться над мемориалом у Гумистинского моста в преддверии памятных дат Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов.
В конно-спортивной школе "Леон" в селе Ачадара Сухумского района возрождают древние абхазские традиции обучения джигитовке.
О своих работах и о том, как война отразилась в его творчестве, рассказал в интервью корреспонденту Sputnik абхазский художник, художественный редактор журнала "Аҟазара" Гарри Дочия.
В конно-спортивной школе "Леон" детей обучают верховой езде и элементам традиционной джигитовки.
Уроки верховой езды в конно-спортивной школе "Леон" в селе Ачадара Сухумского района возобновятся с начала октября.
Главный художник Сухума Руслан Габлия рассказал Sputnik о целях и задачах своего отдела.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.