Новости по теме Нагорно-Карабахская Республика

Поиск тел начался, в сохранении "тишины" на линии соприкосновения в Карабахе помогают сотрудники ОБСЕ и Международный Комитет Красного Креста.
Две машины Красного Креста приехали в город Талыш на севере непризнанной Нагорно-Карабахской республики для поиска тел погибших.
"Режим тишины" будет объявлен с 15.00 до 19.00 по местному времени, за эти пять часов стороны организуют поиск тел погибших про боевых действиях.
Азербайджанская сторона применила по всему периметру линии соприкосновения стрелковое оружие различного калибра, наиболее интенсивный обстрел зафиксирован на северном направлении.
Если Азербайджан вновь осмелится нарушить перемирие, то вновь будет ответ", заявил президент непризнанной Нагорно-Карабахской республики Бако Саакян.
Соответствующее обращение направлено в международные организации, сообщила в четверг Госкомиссия по вопросам военнопленных и без вести пропавших.
Последствия эскалации конфликта в Нагорно-Карабахской республике и меры, предпринимаемые руководством страны для его урегулирования, прокомментировал Sputnik председатель Парламента НКР Ашот Гулян.
Вооруженные силы Азербайджана в течение всей ночи обстреливали карабахско-азербайджанскую линию соприкосновения из различных видов оружия, сообщила пресс-служба Минобороны НКР.
Армяне с ночи до этой минуты ведут активный обстрел населенных пунктов в агдеринском и физулинском направлениях, сообщил руководитель пресс-службы министерства обороны Азербайджана Вагиф Даргяхлы.
О ситуации в зоне вооруженного конфликта в материале журналиста и писателя из НКР Ашота Бегларяна специально для Sputnik Абхазия.
Первыми жертвами среди мирного населения стали школьники села Зораван Мартунийской области.
Члены добровольческого Союза "Еркрапа", исполняя военно-патриотические песни, отправляются на линию соприкосновения в зоне карабахского конфликта.
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