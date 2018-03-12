Новости по теме Ткуарчальский район

3D панорама Бедийского собора и его окрестностей продолжает новый мультимедийный проект Sputnik Абхазия.
Уголовное дело возбуждено за совершение незаконной массовой выдачи общегражданских национальных паспортов гражданина Абхазии гражданам Грузии.
Глава Ткуарчалского района Аида Чачхалия обозначила основные проблемы района на собрании актива района в среду 19 августа.
Жители Ткуарчала заметили в городе медведя. К поискам дикого животного подключены милиция и охотники.
Преступники ограбили директора Ткуарчалской средней школы №5 Дмитрия Шоуа, похитив у него более полумиллиона рублей, предназначенных на выплату заработной платы учителям школы.
После Отечественной войны народа Абхазии в отдаленных поселках Джантуха, Акармара и Поляна Ткуарчалского района среди заброшенных и разрушенных многоэтажек осталось жить всего несколько семей.
В отдаленных поселках Джантуха, Акармара и Поляна в Ткуарчалском районе, среди заброшенных и разрушенных многоэтажек, осталось жить всего несколько семей, в том числе и две многодетные.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.