Новости по теме украина

Юлия Тимошенко отметила необходимость провести специальное заседание Рады для рассмотрения одного вопроса – это отставка Яценюка.
Проект создан на основе серии фотографий Валерия Мельникова, получившей множество международных наград. Фотокорреспондент сделал свои иллюстрации в Луганской области Украины летом 2014 года.
Киев продолжает настаивать на том, что облигации, приобретенные РФ, не являются официальным долгом, хотя Международный валютный фонд признал его таковым, сообщил министр финансов РФ Антон Силуанов.
Начальник Экспертного управления администрации президента Абхазии Ираклий Хинтба прокомментировал Sputnik заявление Михаила Саакашвили о якобы объявлении Инала Ардзинба в международный розыск.
Автомобили с номерами из Абхазии и Южной Осетии будут штрафоваться, так как Украина не признает независимость этих республик.
Совет Европы заявил, что прогресса по расследованию событий с применением насилия 2 мая 2014 года достигнуто не было. Расследование столкнулось с тем, что следственным органам и МЧС не хватило "институциональной независимости", считают эксперты Совета Европы.
По предварительным данным, украинский электорат поддержал "Блок Петра Порошенко", "Солидарность", "Батькивщина" экс-премьера Юлии Тимошенко и "Самопомощь". На востоке страны эксперты предсказывают победу партии "Оппозиционный блок".
На фоне систематических нарушений прав человека на Украине вряд ли возможно было бы ожидать демократичные выборы, заявил сопредседатель ассоциации "Гражданский контроль" по защите избирательных прав Александр Брод.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.