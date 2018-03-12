Новости по теме Госдума РФ

Также должна быть признана террористической турецкая националистическая организация "Серые волки", если подтвердится информация о ее причастности к теракту на борту российского лайнера A321, заявил депутат от КПРФ Сергей Обухов.
Второй паспорт понадобится при конфликтных ситуациях между странами, когда наличие в загранпаспорте россиянина отметки о въезде в одну страну может стать препятствием для получения визы в какую-то другую, недружественную первой.
О необходимости проверить весь действующий авиапарк в стране заговорили после крушения российского самолета в Египте, жертвами которого стали сотни граждан России.
С 1 февраля страховые пенсии будут повышены на 4%.
Если Египет выкупит у Франции вертолетоносцы типа "Мистраль", которые строились для России и приспособлены для наших вертолетов, мы сможем поставлять Каиру нашу авиатехнику, заявил в субботу глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров.
Авторы законодательной инициативы объясняют предложение тем, что в зарубежных сервисах обнаружены программные средства иностранных разведок.
Глава комитета по гражданскому, уголовному, арбитражному и процессуальному законодательству Павел Крашенинников заявил, что проект президентской амнистии комитет планирует рассмотреть 20 апреля. Вынесение законопректа на голосование в Думе заполанировано на 21 апреля.
"Главная угроза миру вновь идет из-за океана — ведь европейцы посмели обойтись без участия американцев, и те не могут смириться,"- считает спикер Госдумы.
Вопрос о дополнительном налогообложении иностранных интернет-компаний обсуждался на встрече в администрации президента.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.