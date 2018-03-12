Новости по теме Кабинет Министров Абхазии

Кабинет Министров Абхазии в понедельник 11 января издал распоряжение, которым утвердил список ограничений экономической и общественно-политической активности Турции в Абхазии.
В этом году в республике установили полный запрет на заготовку хвойных деревьев к Новому году.
Артур Миквабия подвел итоги Международного форума "Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов", который состоялся в Абхазии в среду 16 декабря.
Артур Миквабия провел итоги Международного форума "Стратегия развития Абхазии в контексте евразийских интеграционных процессов", который состоялся в Абхазии в среду 16 декабря.
Заседание Кабинета Министров Абхазии состоялось во вторник 15 декабря.
Рауль Хаджимба принял участие в заседании Кабинета Министров во вторник, сообщил корреспондент Sputnik Абхазия.
Кабинет Министров принял Распоряжение, запрещающее вырубку елей и пихты для проведения новогодних праздников.
Кабинет Министров Республики Абхазия одобрил государственную программу "Образование 2016".
Кабинет Министров одобрил целевую программу "Инвентаризация недвижимых объектов историко-культурного наследия, расположенных на территории Республики Абхазия".
Дополнительные меры безопасности на опасных участках республиканской трассы будут приняты до конца текущего года, об этом корреспонденту Sputnik Абхазия сообщил министр внутренних дел Абхазии Леонид Дзапшба.
Кабинет Министров Абхазии принял Положение, позволяющее регулировать создание специальных сетей по видеомониторингу дорог республики, сообщил корреспондент Sputnik Абхазия с места события.
В связи с празднованием Дня Конституции Республики Абхазия 26 и 27 ноября объявлены выходными днями.
2016 год станет первым этапом по переходу к программной структуре расходов республиканского бюджета, отметила Амра Кварандзия.
В 2016 году планируется погасить сумму долга по железнодорожному кредиту в размере 263 миллионов рублей, остаток составит 1 миллиард 710 миллионов рублей, отметила Амра Кварандзия.
На изменения параметров доходной части бюджета, помимо оптимистических прогнозов социально-экономического развития страны, повлияли также планируемые изменения налогового законодательства, в частности, в отношении НДС, отметила Кварандзия
Республиканский бюджет на 2016 год обсудили в Кабинете Министров в четверг 19 ноября.
Кабинет Министров Республики Абхазия единогласно проголосовал за назначение Амирана Какалия председателем Фонда социального страхования и охраны труда Республики Абхазия.
Правительство Абхазии утвердило в четверг 29 октября производственный календарь на 2016 год, согласно которому жителей республики ожидает 20 праздничных выходных дней.
Комиссия по монументальному искусству, созданная при Кабинете Министров, будет рассматривать поступившие в Минкультуры проекты о сооружении памятников и монументов.
Пособия многодетным семьям увеличились более чем в два раза, а общая нагрузка на бюджет составила более 40 миллионов рублей, заявил в четверг 29 октября министр труда, занятости и социального обеспечения Абхазии Сурен Керселян.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.