Новости по теме МИД РФ

Возможно, надо было об этом говорить публично, но мы исходили из того, что мы не должны создавать дополнительную напряженность, а из того, что мы должны разрешать этот вопрос.
Если информация о нахождении Ардзинба на территории Украины подтвердится, правоохранители сделают все возможное, чтобы задержать его, заявил официальный представитель администрации президента Украины по вопросам спецоперации в Донбассе Андрей Лысенко.
Эти санкции бьют именно по производителям в этих странах, прежде всего, сельхозпродукции, и других направлениях, считает замглавы МИД РФ Алексей Мешков.
Запуск ракеты и противопоставление себя всему международному сообществу не отвечает интересам самой КНДР и не может не вызывать решительный протест, отметили в МИД РФ.
Представитель МИД РФ провел в среду встречу с делегацией внутренней национальной сирийской оппозиции, в состав которой входят представители широкого круга общественных и политических организаций.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной большой пресс-конференции в Москве заявил, что в расследовании сексуального преступления против российской девочки в Германии должна восторжествовать справедливость.
Заявления о том, что Россия якобы бомбит гражданские объекты в Сирии, без доказательств и в отрыве от реальности звучат смешно, заявила представитель МИД России Мария Захарова.
Москва требует от Варшавы найти и наказать виновных в осквернении памятника советским солдатам в Щецине, а также восстановить его первоначальный облик, заявляет российское внешнеполитическое ведомство.
Последнюю резолюцию Совета Безопасности ООН еще придется уточнять, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в резолюции также четко оговорено, что террористам за столом переговоров не должно быть места.
Украина сама оказалась жертвой политики Евросоюза, поставившего ее перед выбором, или Россия, или ЕС, и большинство членов ЕС в личных беседах признает это, рассказал глава МИД России.
Основной темой визита госсекретаря США в Москву стало сирийское урегулирование. Вашингтон, как подчеркнул Джон Керри, готов работать с Москвой в вопросах борьбы с террористической группировкой ДАИШ (ИГ-ред.)
Россия готова продолжать коллективную работу в рамках Международной группы поддержки Сирии с участием всех без исключения ее членов с целью достижения консенсуса по комплексу вопросов, завили в МИД России.
Очередной раунд Женевских дискуссий состоялся 8-9 декабря в Женеве.
США по-прежнему рассматривают возможность введения экономических санкций в отношении РФ из-за нарушений договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, заявила ранее заместитель госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности Роуз Гетемюллер.
Москва не может поддержать бомбардировки в силу того, что они совершаются без согласия официального Дамаска, заявил представитель внешнеполитического ведомства Илья Рогачев.
Постоянно поднимаемый Россией вопрос об источниках снабжения террористических группировок в Сирии остается открытым, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Мнение жителей европейских стран отличается от официальной точки зрения властей, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она сообщила, что ведомство получает множество писем от иностранцев, выражающих поддержку России.
Очередная операция по насильственной смене власти на Ближнем Востоке не только помешает борьбе с терроризмом, "но и станет опаснейшим звеном в разрушительной цепочке происходящих в регионе событий", заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
В рамках подготовки к визиту эмира Кувейта в Россию, представители МИД РФ обсудили с послом Кувейта в Москве актуальные вопросы повестки предстоящего визита.
Участники министерских переговоров так называемой нормандской четверки по украинскому урегулированию в пятницу договорились согласовать отвод тяжелого вооружения в Донбассе до конца года, а также до конца ноября представить дорожную карту по разминированию.
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