Новости по теме МВД РФ

По версии следствия, неоднократно судимый мужчина преследовал пенсионерку от автобусной остановки до ее дома, затем зашел с ней в подъезд, избил и ограбил.
Как сообщает ГУ МВД России по Воронежской области, водитель автобуса, следовавшего из Москвы в сторону Ростова, из-за ледяного дождя не справился с управлением, в результате чего автобус съехал в кювет и опрокинулся. В автобусе находилось 16 граждан Донецкой народной республики. 11 из них пострадали, сообщили в МЧС ДНР.
По факту гибели тигра в схватке с охотником в лесах Хабаровского края проводится проверка. Мужчина находится в стационаре и дает показания по факту произошедшего.
Соглашение с российской стороной о создании совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел будет подписано вне зависимости от того, что это кому-то не нравится, сказал Хаджимба.
Условия создания совместного информационно-координационного центра органов внутренних дел обсудили статс-секретарь - заместитель министра внутренних дел России Игорь Зубов и секретарь Совбеза Республики Абхазия Мухамед Килба в среду.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.