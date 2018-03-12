Новости по теме Министерство обороны РФ

Безрассудная деятельность стран НАТО погрузила ближневосточный регион в хаос, а не действия ВКС РФ, считает представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Состав Медицинской службы Минобороны России планируется расширить за счет включения военных санаториев "Судак", "Гагра" и реабилитационного центра "Ергаки", сообщил начальник Главного военно-медицинского управления ведомства генерал-майора Александр Фисун.
Турецкому военному дипломату сделано жесткое представление о возможных пагубных последствиях безрассудных действий официальной Анкары в отношении российского воинского контингента, выполняющего задачи по борьбе с международным терроризмом в Сирии, говорится в сообщении пресс-службы и информации Минобороны РФ.
Президент РФ Владимир Путин на заседании расширенной коллегии Минобороны заявил о необходимости уничтожать все угрозы для российских военных в Сирии, усилить потенциал ядерных сил России и повысить эффективность ВКО.
Заместитель министра обороны РФ Анатолий Антонов на брифинге заявил об имеющихся у ведомства доказательствах вовлеченности семьи турецкого лидера в систему незаконных поставок нефти с месторождений, захваченных ИГ (ДАИШ).
Официальный представитель министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил об уничтожении террористических групп в районе спасения выжившего российского пилота Су-24.
Успешно завершилась операция по спасению штурмана бомбардировщика Су-24 ВВС РФ. Он жив и здоров, доложил генерал армии Сергей Шойгу. Погибший в Сирии командир Су-24 будет награжден звездой Героя России посмертно, заявил президент РФ.
В минувшие выходные самолетами российской авиагруппы был выполнен 141 боевой вылет, нанесены удары по объектам террористов в провинциях Алеппо, Дамаск, Идлиб, Латакия, Хама, Хомс, Ракка и Дейр-Эз-Зор, сообщили в Минобороны.
Авиагруппа ВКС РФ продолжает наносить удары по объектам террористов "Исламского государства" в Сирии. Смотрите видео Минобороны с кадрами боевого вылета Су-24М с авиабазы "Хмеймим" возле Латакии.
Корабли Каспийской флотилии 7 октября выполнили 26 пусков крылатых ракет по позициям боевиков "Исламского государства" в Сирии.
Российская боевая авиация не наносит ударов по сирийским населенным пунктам и тем более по архитектурным памятникам, также заявил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков сообщил в понедельник, что российская авиация совершила 25 вылетов и нанесла удары по 9 объектам террористов "Исламского государства" в Сирии.
На роликах, опубликованных на YouTube, зафиксированы авиаудары по подземному командному пункту и складу боеприпасов в районе Ракки и Джиср-Эш-Шугура.
В российской военном ведомстве назвали появившиеся в СМИ слухи о якобы не попавших в цель ударах авиации в Сирии псевдосенсациями, подготовленными заранее и состряпанными на скорую руку еще до начала операции.
Путин опроверг слухи о жертвах во время ударов вооруженных сил РФ в Сирии.
Представитель Минобороны РФ заявил в среду, что самолеты российских ВКС приступили к проведению воздушной операции в Сирии. По его словам, были нанесены точечные удары по восьми объектам боевиков "Исламского государства".
Президент России в субботу посмотрел стратегические командно-штабные учения, а затем посетил выставку современных вооружений, образцы которых обсудил с личным составом, участвующим в учениях "Центр-2015".
Президент России поручил Минобороны и МИД РФ провести переговоры с Минском и по достижении договоренности подписать указанное соглашение от имени российской стороны.
Все работы ведутся исключительно в интересах мирного населения и для налаживания железнодорожного сообщения внутри республики, сообщил заместитель министра обороны РФ генерал армии Дмитрий Булгаков.
В ходе встречи с российским министром обороны России в Никарагуа Ортега подчеркнул важность дальнейшего развития дружественных отношений обеих стран, в частности, в сфере военного и военно-технического сотрудничества.
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