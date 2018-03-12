Новости по теме Министерство образования и науки Абхазии

Кабинет Министров Республики Абхазия одобрил государственную программу "Образование 2016".
Заместитель министра образования и науки Абхазии Дмитрий Гварамия рассказал корреспонденту Sputnik о проводимых в Абхазии совместно с международной организацией ЮНИСЕФ тренингах по интерактивной методике преподавания для педагогов и руководителей образовательных учреждений.
В школах Абхазии начался новый учебный год.
Министр образования и науки Республики Абхазия Адгур Какоба опроверг слухи об увольнении руководства сухумских средних школ №4 и №10.
Заместитель министра образования и науки Абхазии Дмитрий Гварамия прокомментировал ограбление директора Ткурчалской средней школы №5, произошедшее 10 июля.
В 22-ую годовщину мартовской наступательной операции, проходившей 15–16 марта 1993 года в Эшере, у Мемориала первого президента Абхазии Владислава Ардзинба пройдет вечер памяти.
Заместитель министра образования, науки, спорта и молодежной политики Абхазии Баграт Хутаба в преддверии принятия Плана развития спорта в республике рассказал корреспонденту Sputnik о проблемах в спорте.
Создание Министерства спорта Абхазии будет способствовать развитию спорта в республике, считает замминистра образования, науки, спорта и молодежной политики Баграт Хутаба.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.