Новости по теме Министерство образования и науки Абхазии

Заместитель министра образования и науки Абхазии Дмитрий Гварамия рассказал корреспонденту Sputnik о проводимых в Абхазии совместно с международной организацией ЮНИСЕФ тренингах по интерактивной методике преподавания для педагогов и руководителей образовательных учреждений.