Новости по теме Россия сегодня

Sputnik Абхазия примет участие в международном конкурсе в области радиовещания "Говорим как Левитан", приуроченном к 75-летию создания "Совинформбюро".
Конкурс – единственная в России площадка, на которой международное фотосообщество открывает новые имена в фотожурналистике, поддерживает и развивает ее высокие стандарты, формирует критерии качества документальной фотографии в России и мире.
Ведущие профессионалы в сфере журналистики и радиовещания объявили в четверг о начале Международного соревнования "Говорим, как Левитан".
В конкурсе могут принять участие фотографы в возрасте 18-33 лет. Основной темой конкурса в 2016 году стала тема "Путь к глобальному пониманию".
Необходимо создать единое образовательное и информационное пространство и единую правкомиссию, считают участники восьмого Форума европейских и азиатских медиа (ФЕАМ), проходящего во вторник в МИА "Россия сегодня".
Генеральный директор МИА "Россия сегодня" считает, что такие понятия, как агитация, цензура, пропаганда — это старые понятия, сейчас мир описывает себя совершенно по-другому.
По мнению главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, "мир сейчас смотрит не в ту сторону, смотрит не в сторону настоящих угроз, которые угрожают всем нам, где бы мы ни жили, откуда бы мы ни приехали, где бы мы ни находились".
Форум европейских и азиатских медиа, организатором которого выступает МИА "Россия сегодня", пройдет 10 ноября в Москве.
"Россия сегодня" завершит проект к 70-летию второй мировой войны парадом в Китае.
Более 200 работ лучших молодых фотографов мира будут представлены на выставке "… Чтобы знали" со 2 по 13 сентября в Москве.
"Освобождение Венгрии" - двенадцатый лонгрид из цикла мультимедийных статей "15 ударов Красной армии" - расскажет о последнем крупном наступлении немцев в районе озера Балатон.
Монумент состоит из аллегорического листа бумаги с профилем Андрея Стенина и объектива, символа его профессиональной деятельности. Андрей Стенин погиб в результате обстрела автоколонны украинскими военнослужащими 6 августа.
Накануне годовщины гибели под обстрелом в Донбассе Андрея Стенина корреспондент РИА Новости побывал на месте, где нашли сгоревший автомобиль российского журналиста, и расспросил жителей окрестных сел о событиях августа 2014.
6 августа исполнится год со дня гибели фотокорреспондента МИА "Россия сегодня" Андрея Стенина на юго-востоке Украины. В этот день выйдет в свет фотоальбом Стенина "Зона конфликта", в котором коллеги и друзья собрали его лучшие работы из горячих точек.
Здания МИА "Россия сегодня" во Франции и Бельгии арестованы не были - этих зданий у агентства в собственности нет, они арендуются у Госзагрансобственности. Журналисты работают в обычном режиме.
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