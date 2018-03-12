Новости по теме Россия сегодня

По мнению главного редактора телеканала RT Маргариты Симоньян, "мир сейчас смотрит не в ту сторону, смотрит не в сторону настоящих угроз, которые угрожают всем нам, где бы мы ни жили, откуда бы мы ни приехали, где бы мы ни находились".