Новости по теме Служба безопасности Республики Абхазия

Президент Абхазии Рауль Хаджимба принял участие в совещании Министерства внутренних дел в понедельник 14 декабря.
Председатель Службы госбезопасности Абхазии Зураб Маргания поздравил народ Абхазии с Днем Победы.
На данный момент подозреваемые находятся на свободе, но как уточнил Алексей Ломия, производство уголовного дела продолжается.
Военной прокуратурой Абхазии в четверг 30 июля 2015 объявлены в розыск пять сотрудников СГБ республики.
В сети распространено видео на котором предположительно зафиксирован факт избиения сотрудниками СГБ жителя Сухума Астамура Герхелия.
О предпосылках инцидента с участием сотрудников СГБ и ходе расследования данного дела рассказал Sputnik секретарь Совета Безопасности Абхазии Мухамед Килба.
Рауль Хаджиба провел экстренное совещание с Секретарем Совета Безопасности в воскресенье 26 июля в связи с избиением накануне сотрудниками СГБ жителя Сухума.
Память погибшего четыре года назад сотрудника Пограничного управления ФСБ России в Абхазии Василия Квитко почтили на траурном митинге в Сухуме.
Траурный митинг, посвященный памяти погибшего в Абхазии российского пограничника Василия Квитко, прошел в Сухуме в среду.
По сообщению пресс-службы СГБ Абхазии, задержаны подозреваемые в совершении преступления, в результате которого погибли сотрудники правоохранительных органов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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