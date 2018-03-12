Новости по теме Совет Федерации РФ

Совбезу ООН не удалось достигнуть согласия по российскому проекту резолюции о соблюдении суверенитета Сирии, что может серьезно осложнит мирные переговоры по Сирии, считают в Совете Федерации РФ.
Осуществив вопреки резолюции ООН запуск баллистической ракеты, КНДР вынуждает мировой сообщество к принятию по отношению к ней более жестких мер, считают в Совфеде РФ.
В условиях надвигающегося из-за крайне низких цен на нефть кризиса, с точки зрения намечающейся стагнации европейской и российской экономик "все осознали ущербность санкций и их урон для всех экономик", считает первый зампред комитета СФ по международным делам Владимир Джабаров.
Документ был подписан между Россией и Абхазией 14 апреля 2015 года. Соглашение распространяется на граждан РФ, проживающих в Абхазии и имеющих там регистрацию по месту жительства.
Украина и так уже сделала все, чтобы свести торговые отношения с Россией до нуля. Ничего принципиально нового в этом плане она сделать не сможет, заявил журналистам первый зампред оборонного комитета Совета Федерации Франц Клинцевич.
Москва может ввести визовый режим, если власти Украины не пересмотрят свои действия в отношении РФ, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Второй паспорт понадобится при конфликтных ситуациях между странами, когда наличие в загранпаспорте отметки о въезде в одну страну может стать препятствием для получения визы в другую.
Для эффективного противодействия терроризму необходимо создать широкую международную коалицию, заявил сенатор Константин Косачев.
Безопасность в Турции и Тунисе оставляет желать лучшего, Россия, отменив полеты туда, заставит власти этих стран заняться безопасностью туристического кластера. Россиянам же эти курорты может заменить Крым, считает сенатор Игорь Морозов.
Власти США опасаются того, что присутствие российских подлодок в районах залегания подводных кабелей связи свидетельствует о планах России лишить США интернета в случае возникновения конфликта. Зампред комитета Совета Федерции по обороне и безопасности Франц Клинцевич назвал "абсурдным" подобные опасения американских разведывательных служб.
Предложение главы Чечни Рамзана Кадырова о введении смертной казни за терроризм пока не докладывалось президенту РФ Владимиру Путину, заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Если Египет выкупит у Франции вертолетоносцы типа "Мистраль", которые строились для России и приспособлены для наших вертолетов, мы сможем поставлять Каиру нашу авиатехнику, заявил в субботу глава оборонного комитета Совфеда Виктор Озеров.
Телеграмма за подписью Владимира Якунина разослана менеджменту РЖД, "дочек" и профсоюзам. Глава РЖД сообщает, что окончательные кадровые решения относительно РЖД будут приняты руководством государства.
Российская Федерация не нарушила каких-либо договоров и не вводила дополнительный контингент на военную базе на Украине, сообщил президент РФ Владимир Путин.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
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