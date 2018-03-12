Новости по теме Sputnik Абхазия

Цель поэтической эстафеты в рамках проекта Sputnik.Чтения - сближение людей в многополярном, многоцветном мире посредством чтения выдающихся поэтических произведений, затрагивающих важные для всех базовые ценности – любовь, жизнь, красота окружающего мира.
Эстафету проекта Sputnik. Чтения принял замминистра иностранных дел Абхазии Кан Тания, который прочел стихотворение Алексея Гогуа "Пхыдз избеит" (Я увидел сон).
Зарубежные хабы международного новостного агентства Sputnik провели видеофлешмоб, чтобы поздравить жителей Абхазии с наступающим праздником.
История о том, как в суете дней жители одной маленькой страны чуть было не забыли о Новом годе.
Эстафету проекта Sputnik. Чтения принял один из лидеров КВН-игр в стране, капитан команды "Нарты из Абхазии" Тимур Тания, который прочел отрывок из баллады Баграта Шинкуба "Аҿырпын"(Свирель).
8 декабря мультимедийный информационный хаб Sputnik Абхазия отметил год со дня образования.
8 декабря мультимедийный информационный хаб Sputnik Абхазия отметил год со дня образования.
8 декабря мультимедийный информационный хаб Sputnik Абхазия отметил год со дня образования.
За год мультимедийный хаб Sputnik Абхазия занял одну из лидирующих позиций в информационном пространстве Абхазии. По объему производимой и поставляемой информации, разнообразию мультимедийных форматов Sputnik Абхазия не имеет сегодня конкурентов в республике.
Впервые в Абхазии стартовал поэтический проект Sputnik.Чтения. Информационное агентство Sputnik Абхазия приняло эстафету от своих коллег из Sputnik Молдова. Абхазскую часть проекта открыл руководитель агентства Инал Лазба.
Известные абхазские политики, общественные деятели, спортсмены и музыканты прочтут произведения выдающихся абхазских поэтов в рамках проекта Sputnik.Чтения.
Впервые в Абхазии стартовал поэтический проект Sputnik.Чтения. Информационное агентство Sputnik Абхазия приняло эстафету от своих коллег из Sputnik Молдова. Абхазскую часть проекта открыл руководитель агентства Инал Лазба.
Соревнования, демонстрирующие головокружительные мототрюки и гонки на мотоциклах на пляже и в горах, пройдут в республике 31 октября и 1 ноября 2015 года.
В рамках рабочего визита руководителя Sputnik Абхазия Инала Лазба в Турецкую Республику состоялась встреча с Полномочным представителем Абхазии в Турции Инаром Гицба.
История ветерана Великой Отечественной войны Екатерины Хирьяновой, опубликованная на сайте Sputnik, нашла отклик из Амурской области, где живет ее внучатый племянник.
Сферические панорамные фотографии с видами республики появились на сайте Sputnik Абхазия.
Плакаты с фотографиями ветеранов Великой Отечественной войны монтируют в городах и районах Абхазии в преддверии празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне.
Главный символ Победы в Великой Отечественной войне "Георгиевская ленточка" был роздан абхазским автомобилистам в среду на Красном мосту.
Главный символ Победы в Великой Отечественной войне "Георгиевская ленточка" был роздан абхазским автомобилистам в среду на Красном мосту.
В преддверии празднования 70-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне на улицах городов Абхазии появились плакаты с фотографиями ветеранов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.