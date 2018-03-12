Новости по теме Сухумский питомник обезьян НИИЭПиТ

Научно-исследовательский институт экспериментальной патологии и терапии проведет масштабное обследование всех долгожителей республики. Об этом Sputnik рассказала заведующая лабораторией биохимических исследований НИИЭПиТа Лариса Ахуба.
Научное исследование НИИЭПиТа поможет определить факторы, влияющие на продолжительность жизни абхазов.
Ученые НИИЭПиТа совместно с российской фармацевтической фирмой проводят испытания препарата против хронического гепатита С, онкологических заболеваний, ревматоидных артритов.
НИИЭПиТ Сухумский обезьяний питомник – один из старейших в мире научно-исследовательских приматологических центров.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.