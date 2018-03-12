Новости по теме ВОЗ

Большинство стран Латинской Америки имеют строгое законодательство об абортах. Случаи микроцефалии, связанные с вирусом Зика, породили новые дебаты и поставили вопрос о реформе законодательства.
В связи с быстрым распространением болезни, связанной с тысячами случаев врожденных дефектов в Бразилии, вирус Зика объявлен ВОЗ чрезвычайной угрозой, говорится в сообщении организации.
Врачи готовы поставить продукты из мяса в один ряд с такими вызывающими рак веществами, как мышьяк и асбест.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Почтовый оператор Казахстана запустит дронов, которые смогут поднимать до четырех килограммов почты и доставлять ее в отдаленные, горные населенные пункты.
Россия выделит 10 миллионов долларов на внедрение программы оптимизации школьного питания в Кыргызстане.