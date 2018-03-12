Новости по теме министерство культуры абхазии

В рамках российско-абхазского культурного сезона ведущие театры России приедут в Абхазию с гастролями в 2016 году, сообщила министр культуры Эльвира Арсалия.
Абхазский государственный Музей Боевой Славы имени Владислава Ардзинба был открыт в столице Абхазии 14 декабря 2014 года, в день памяти и скорби по жертвам Латской трагедии.
О необходимости консервации сохранившихся исторических памятников и их постоянного мониторинга рассказал Александр Скаков, научный сотрудник Института востоковедения РАН .
Глава администрации Гудаутского района Руслан Ладария рассказал о проблеме строительства музея Отечественной войны.
В фонд Абхазского государственного музея поступило кожаное мужское седло с серебряными украшениями.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.