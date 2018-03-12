Новости по теме Александр Анкваб

Суд по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба состоялся в пятницу 4 декабря, сообщил корреспондент Sputnik Абхазия из зала суда.
Очередное судебное заседание по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба состоялось в среду 2 декабря, сообщил корреспондент Sputnik из зала суда.
О политической ситуации в Абхазии рассуждает доцент кафедры зарубежного регионоведения и внешней политики РГГУ Сергей Маркедонов.
Судебное заседание по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба состоялось в среду 9 сентября.
Судебные слушания по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба проходили в пятницу 4 сентября.
Суд по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба продолжился в Верховном суде в понедельник 31 августа.
Судебное заседание по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба состоялось в понедельник 17 августа.
Очередное судебное заседание по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба состоялось в понедельник 3 августа.
Судебный процесс по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба продолжился в Верховном Суде в пятницу 10 июля.
Очередное судебное заседание по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба состоялось в среду 3 июня.
Судебное разбирательство по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба продолжилось в Верховном Суде в пятницу.
Депутат Народного Собрания, член Фонда экспертного содействия "Аинар" Алмас Джапуа прокомментировал политические события конца мая - начала июня 2014 года.
Судебный процесс по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба продолжился в Верховном Суде в среду.
В Верховном Суде продолжается судебное разбирательство по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба.
Судебное разбирательство по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба продолжилось в Верховном Суде в среду.
Судебный процесс по делу о покушении на бывшего президента Абхазии Александра Анкваба продолжился в Верховном Суде в понедельник.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
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