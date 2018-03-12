Новости по теме Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews ответил на ряд вопросов о международной политике страны, в том числе о проблемах урегулирования ситуации в Сирии, украинском кризисе и статусе Крыма.
О попытках Запада создавать очаги напряженности по периметру российских границ, пытаясь вовлечь Москву в конфликты с соседями, рассказал Sputnik президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко.
Несмотря на все западные санкции, Российская Федерация не сильно пострадала, развивается, живет и выживет, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Наземная операция в Сирия приведет к длительной войне, сказал премьер-министр Российской Федерации Дмитрий Медведев в интервью телеканалу Euronews.
После достижения мюнхенских договоренностей по сирийскому урегулированию ситуация уже изменилась к лучшему, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Система европейской безопасности имеет ряд проблем и подвержена сбоям, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев.
Интервью руководителя Правительства РФ Дмитрия Медведева международному агентству Sputnik.
Ситуация с мигрантами в Европе - это огромнейшая проблема, в которой виноват сам ЕС. Открывать двери всем - по меньшей мере глуп, сказал премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
С удовлетворением можно отметить, что аграрная отрасль продолжает достаточно уверенный рост, даже в условиях общеэкономического спада, заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
Свои условия в экономике теперь жестко диктует политика и геостратегия, сложившиеся правила игнорируются или переписываются подчас из-за конъюнктурных соображений, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в прямом эфире ответил на вопросы журналистов российских телеканалов.
Правительство РФ утвердило перечень сельхозпродукции, сырья и продовольствия, страной происхождения которых является Турция и которые запрещены с 1 января 2016 года к ввозу в Россию.
По мнению российского премьера, когда-то США способствовали укреплению "Аль-Каиды", что привело к трагедии 11 сентября. Разумная политика в странах Ближнего Востока должна состоять в поддержке легитимной власти, подчеркнул Медведев.
Дмитрий Медведев прибыл в Куала-Лумпур для участия в десятой встрече глав государств и правительств стран-участниц Восточноазиатского саммита, на котором будут рассмотрены ключевые проблемы мировой и региональной политики.
Высшее руководство России призвало все международное сообщество к совместной борьбе с терроризмом. В телеграмме Франсуа Олланду президент России Владимир Путин заявил, что рассчитывает на то, что заказчики и исполнители терактов понесут заслуженную кару.
По итогам встречи со своим коллегой из Сербии, Дмитрий Медведев отметил положительную динамику по ряду направлений сотрудничества между Россией и Сербией, в частности, в сфере АПК.
После наложения санкции украинской властью на 25 российских авиакомпаний, российская сторона приняла ответные меры, запретив полеты украинским авиакомпаниям в Россию.
Медведев заявил, что Россия намерена и дальше поддерживать в Сирии только легитимную власть.
Правительство России приняло распоряжение, согласно которому расположенные в Крыму и Севастополе объекты культурного наследия получают федеральный статус.
Своим поведением США показали свою слабость, сказал глава Правительства России Дмитрий Медведев.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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