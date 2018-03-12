Новости по теме Сергей Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью российскому телеканалу прокомментировал призывы Запада ввести новые санкции против России из-за суда над украинской летчицей Надеждой Савченко, а также действий ВКС РФ в Сирии.
Общее настроение министров иностранных дел России, Украины, Франции и Германии по итогам парижских переговоров, скорее, пессимистичное, прогресса по одному из ключевых вопросов - выборам в Донбассе - так и не удалось достичь, во многом из-за позиции Киева.
Успех в деле реализации договоренности о прекращении боевых действий будет зависеть и от способности мирового сообщества выполнять уже принятые решения.
Встреча главы МИД РФ Сергея Лаврова и министра иностранных дел Германии Франка-Вальтера Штайнмайера проходит на полях Мюнхенской конференции по безопасности.
Резолюция Совбеза ООН запрещает любые поставки террористам, однако практически все террористические группировки, от умеренных до "Джебхат ан-Нусры", снабжаются по единому маршруту, заявил глава российского МИД.
Президент Абхазии поздравил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова с профессиональным праздником - Днем дипломатического работника. Хаджимба отметил, что в Абхазии ценят важнейшую роль МИД РФ в развитии и укреплении абхазо-российских отношений.
Глава МИД РФ Сергей Лавров назвал перекрытие контрабанды через турецко-сирийскую границу одним из главных условий для прекращения огня в Сирии.
Россия и Туркменистан заинтересованы в пресечении наркотрафика и проявлений организованной преступности, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров на встрече с президентом Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
Ранее глава МИД Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, комментируя слова своего коллеги Сергея Лаврова о нападении на 13-летнюю россиянку, обвинил министра во вмешательстве во внутренние дела Германии.
Тбилиси разорвал дипотношения с Москвой в 2008 году, после того, как Россия признала суверенитет Южной Осетии и Абхазии, входивших в состав Грузии и давно добивавшихся независимости от нее. Это произошло после вооруженной агрессии Грузии против Цхинвала в начале августа того же года.
Необходимо сочетать вооруженные действия с политическими действиями по урегулированию конфликтов, с мерами по недопущению использования террористами экономической инфраструктуры, которую они захватывают, сказал Сергей Лавров на пресс-конференции во вторник.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров на ежегодной большой пресс-конференции в Москве заявил, что в расследовании сексуального преступления против российской девочки в Германии должна восторжествовать справедливость.
Переговоры состоялись по американской инициативе.
Последнюю резолюцию Совета Безопасности ООН еще придется уточнять, отметил глава МИД РФ Сергей Лавров. По его словам, в резолюции также четко оговорено, что террористам за столом переговоров не должно быть места.
Украина сама оказалась жертвой политики Евросоюза, поставившего ее перед выбором, или Россия, или ЕС, и большинство членов ЕС в личных беседах признает это, рассказал глава МИД России.
Москва, полагает эксперт-востоковед, через диалог с оппозиционными политическими силами показывает готовность поддерживать связи с турецким народом вне зависимости от правящего в этой стране режима.
В пятницу в Нью-Йорке пройдет третья встреча "международной группы поддержки Сирии" на уровне министров иностранных дел. Результатом переговоров должен стать согласованный проект резолюции СБ, который призван подтвердить принципы принятых в Вене документов.
Основной темой визита госсекретаря США в Москву стало сирийское урегулирование. Вашингтон, как подчеркнул Джон Керри, готов работать с Москвой в вопросах борьбы с террористической группировкой ДАИШ (ИГ-ред.)
РФ убеждена, что устойчивый и долгосрочный мир на Ближнем Востоке возможен только при условии преодоления внутриконфессиональных противоречий в исламском мире, подчеркнул глава МИД РФ Сергей Лавров.
Президент Турции ранее заявил, что пытался позвонить Владимиру Путину после инцидента с Су-24, однако разговор не состоялся.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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