Новости по теме Валерий Бганба

Спикер Народного Собрания Абхазии Валерий Бганба провел пресс-конференцию в среду 10 февраля, на которой затронул вопрос реформы системы местного самоуправления.
Депутаты Парламента Абхазии приняли в первом окончательном чтении закон "О продлении срока полномочий депутатов органов местного самоуправления Галского района" в среду 3 февраля.
Закон об НДС будет доработан в течение ближайших дней.
Президент Рауль Хаджимба обсудил важные вопросы внутренней и внешней политики с парламентариями.
Спикер Народного Собрания Республики Абхазия прокомментировал стихийное собрание граждан республики во дворе Парламента.
В Народном Собрании Абхазии прошла встреча с премьер-министром республики Артуром Миквабия во вторник 23 июня, на которой депутаты высказали свою позицию относительно задержки финансирования со стороны России. Спикер Народного Собрания Валерий Бганба прокомментировал обсуждения в Парламенте.
К празднованию Дня города было приурочено открытие Музея боевой Славы в здании Дворца культуры города-героя Ткуарчал.
В день 22 годовщины Мартовского наступления в Отечественной войне народа Абхазии участники тех событий, руководство страны и общественность возложили цветы у мемориала погибшим в Отечественной войне в Парке Славы.
На ремонт Гудаутской средней школы № 3 и Лыхненской школы будут выделены 154 миллиона рублей, сообщил президент на встрече с жителями Гудаутского района.
В день рождения второго президента Абхазии Сергея Багапша руководство страны, общественность республики, ученики и преподаватели школ и другие жители Абхазии возложили цветы к памятнику.
Президент Южной Осетии Анатолий Бибилов поможет радиоведущему Sputnik Гураму Карсанову в приобретении новой машины взамен сгоревшей.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.