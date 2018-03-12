Новости по теме Валерий Бганба

В Народном Собрании Абхазии прошла встреча с премьер-министром республики Артуром Миквабия во вторник 23 июня, на которой депутаты высказали свою позицию относительно задержки финансирования со стороны России. Спикер Народного Собрания Валерий Бганба прокомментировал обсуждения в Парламенте.