https://sputnik-abkhazia.ru/20220103/sputnik-dekabrya-aktsii-protesta-i-novye-naznacheniya-1037016483.html

Sputnik декабря: акции протеста и новые назначения

Sputnik декабря: акции протеста и новые назначения

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее важных событий, произошедших в республике в течение декабря. 03.01.2022, Sputnik Абхазия

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В последний месяц 2021 года в Абхазии произошли важные политические события, государственные ведомства возглавили новые кадры, своими достижениями порадовали творческие люди и спортсмены.SputnikАкции протеста и переговоры с оппозициейШестнадцатого декабря генеральный прокурор Абхазии Адгур Агрба направил в Парламент представления о даче согласия на лишение неприкосновенности депутатов Народного Собрания Гарри Кокая и Алмасхана Ардзинба и возбуждение уголовного дела в отношении них.На следующий день состоялось заседание сессии Парламента, на котором рассматривались представления генпрокурора Абхазии.Депутаты Парламента не дали согласия на лишение неприкосновенности Алмасхана Ардзинба и Гарри Кокая и возбуждение в отношении них уголовного дела.21 декабря в Сухуме прошел несанкционированный митинг. С утра была усилена охрана комплекса правительственных зданий, установлена ограда по периметру металлическими заграждениями, а со стороны набережной Махаджиров – автобусами. Сторонники действующей власти собрались у Администрации президента.Митингующие направили к президенту делегатов с требованием выйти на акцию протеста и ответить на вопросы собравшихся. Результаты переговоров не устроили протестующих и они направились к Парламенту, где предприняли попытки прорвать кордон. Несколько раз ситуация у здания Народного Собрания накалялась.К 21:15 к президенту направилась группа делегатов для переговоров. Более часа продолжались переговоры, по итогам которых протестующие приняли резолюцию.После оглашения резолюции участники разошлись. Было решено, что вопросы будут вновь обсуждены с президентом после Нового года.23 декабря Сухумская прокуратура возбудила уголовное дело по факту организации и участия в массовых беспорядках 21 декабря.25 декабря пресс-служба МВД сообщила, что ведомство проводит оперативно-розыскные мероприятия по факту массовых беспорядков.Встреча президента Абхазии Аслана Бжания с председателем "Абхазского народного движения" Адгуром Ардзинба и руководителем общественной организации "Ахьаца" Ахрой Бжания состоялась 29 декабря.На встрече обсуждались вопросы переноса парламентских выборов, отставки правительства и реформа Конституции Абхазии. Эти требования выдвинула оппозиция на переговорах с президентом в день проведения несанкционированного митинга 21 декабря.По вопросу реформирования Конституции он отметил, что уже работает Конституционная комиссия, которая направит свои наработки на рассмотрение Парламента. По его словам, комиссия в том числе сформулирует предложения по принципам организации руководства исполнительной власти.Новые кадры6 декабря президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении министром внутренних дел Вальтера Бутба.10 декабря стало известно о том, что гендиректором РУП "Абхазавтодор" стал Михаил Логуа. На эту должность он был назначен 22 октября приказом вице-премьера, министра экономики Абхазии Кристины Озган.Экс-глава МИД Абхазии Даур Кове возглавил должность заместителя секретаря Совбеза Абхазии.9 декабря экс-глава МИД Абхазии Даур Кове приступил к работе в новой должности проректора по международным связям и экономическим вопросам Абхазского госуниверситета.Указом президента Аслана Бжания от 16 декабря Игорь Ахба был отозван с должности Чрезвычайного и Полномочного посла Республики Абхазия в Российской Федерации в связи с переходом на другую работу.В тот же день приказом министра иностранных дел Абхазии Инала Ардзинба Игорь Ахба назначен специальным представителем Министерства иностранных дел Абхазии по евразийской интеграции.24 декабря Мадина Авидзба была назначена временным поверенным в делах Республики Абхазия в Российской Федерации.Коронавирус в АбхазииПрезидент Абхазии Аслан Бжания заявил, что с начала пандемии коронавируса на борьбу с ним было потрачено 900 миллионов рублей.По его словам, эта сумма была потрачена на приобретение медикаментов, расходных материалов, техники, оснащение лабораторий и другие цели для борьбы с заболеванием.С 30 декабря все желающие пройти ревакцинацию "Спутником Лайт" могут обращаться в прививочные пункты.Жители Абхазии могут пройти вакцинацию от коронавируса и в праздничные выходные дни: 4, 5, 6, 10, 11 и 12 января.Всеми видами вакцины от коронавирусной инфекции в Абхазии привито 15133 человек.Десять тысяч человек получили доступ к личным кабинетам и имеют возможность пользоваться QR-кодом от вакцинации.В Абхазии продолжают действовать ограничительные меры.Мусорный полигонСтало известно, что в 2022 году в селе Кацикыт откроется мусорный полигон.Для исключения попадания сточных вод из полигона в близлежащие водоемы будет укладываться защитный слой песка толщиной 20 сантиметров.Проектом также предусмотрен мусоросортировочный комплекс, состоящий из линий сортировки твердых отходов и участка прессования мусора.Мусорный котлован рассчитан на пять лет, после того как он заполнится, будет открыт новый. Всего на полигоне запланировано строительство пяти котлованов. В мусорный полигон села Кацикыт планируют свозить мусор из Сухума.Новая больницаОфициальное открытие Центральной районной больницы состоялось 29 декабря в Ткуарчале.Строительство ЦРБ осуществлялось в рамках Инвестиционной программы содействия социально-экономическому развитию Республики Абхазия на 2017-2019 годы.Работы начались в 2017 году и должны были завершиться в ноябре 2019 года.По поручению президента Аслана Бжания для больницы будет приобретен новый автомобиль скорой помощи.ГазификацияДевятого декабря Абхазия и Россия подписали Соглашение и Дорожную карту по взаимодействию участников при разработке и согласовании Генеральной схемы газификации республики.Документ предусматривает организацию выполнения работ по разработке и согласованию Генеральной схемы газификации республики, которые должны быть проведены в 2021-2022 годах.Средства на разработку генеральной схемы газификации предусмотрены в рамках июльских корректировок Инвестпрограммы на 2020-2022 годыПарламентские выборыТринадцатого декабря президент Абхазии Аслан Бжания подписал указ о назначении выборов в Парламент. Они состоятся 12 марта.Предыдущие выборы в Парламент – Народное Собрание Абхазии шестого созыва состоялись 12 марта 2017 года. Депутаты избираются сроком на пять лет.Отъезд мобильного госпиталяРоссийский военный госпиталь уехал из Абхазии 16 декабря.За время пребывания мобильного госпиталя в Абхазии медики приняли более двух тысяч человек - 645 стационарно и полторы тысячи амбулаторно.20 декабря глава государства заявил, что госпиталь вернется через два месяца. Переговоры министров20 декабря главы МИД Абхазии и России Инал Ардзинба и Сергей Лавров обсудили круг вопросов абхазо-российских отношений и обменялись мнениями по ключевым вопросам двусторонней повестки.С российской стороны была выражена готовность оказывать всемерное содействие в укреплении безопасности, развитии социально-экономической и гуманитарно-культурной сферы.Главы ведомств также обменялись памятными подарками.Глава внешнеполитического ведомства Абхазии подарил своему российскому коллеге национальный музыкальный инструмент ачамгур ручной работы абхазского мастера. Лавров же подарил Ардзинба гравюру с изображением здания МИД России.Достижения декабряАбхазский режиссер Наур Гармелия стал лауреатом премии "Восхождение".Гармелия стал лучшим в категории "Киносценарий". Он представил сценарий полнометражного фильма "Ореховая лихорадка". Это оригинальный текст, написанный самим режиссером.Боксер из Абхазии Игорь Адлейба единогласным решением судей одержал победу в шестираундовом поединке над спортсменом из Украины Асифом Керимовым на вечере бокса от RCC Boxing Promotions в Екатеринбурге 11 декабря.Еще один молодой боксер из Абхазии Даниил Квициния занял второе место во всероссийских соревнованиях, которые прошли в Москве с 4 по 11 декабря. По итогам турнира юноша вошел в состав сборной России по боксу 2008 года рождения.Двукратный чемпион мира по самбо среди ветеранов, мастер спорта международного класса Борис Багателия стал обладателем Кубка России по дзюдо среди ветеранов 12 декабря.Удачным оказалось воскресенье, 12 декабря, и для абхазских бойцов тхэквондо. Они заняли шесть призовых мест в соревнованиях по тхэквондо "Московский вызов" в столице России. Первые места заняли Самир Бадия и Гарик Текнеджян, второе место занял Леонард Керян, бронзовыми призерами турнира стали Энвер Отырба, Инал Смыр и Вероника Чакрян.

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