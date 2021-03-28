Sputnik недели: проблемы энергоотрасли, дело против экс-министра и "Зенит" в Абхазии

Информационное агентство Sputnik Абхазия подготовило обзор наиболее значимых событий, произошедших в республике с 22 по 28 марта.

На этой неделе в Абхазии решали проблемы энергосистемы, отчитались о результатах потребления электричества в районах, Генпрокуратура завела уголовное дело в отношении бывшего министра, завершилась регистрация кандидатов в районные депутаты, в республику приехала футбольная академия "Зенит", продолжается расследование в отношении сотрудников МВД по делу о смерте в стенах ведомства задержанного, а в селе Члоу произошел несчастный случай, эти и другие главные события уходящей недели - в обзоре Sputnik.

Обсуждение энергопроблем

24 марта состоялось совещание вице-премьера, министра экономики Кристины Озган с руководителями районных филиалов "Черноморэнерго". На встрече обсуждалась текущая ситуация с потреблением электричества в районах.

Озган рассказала, что сейчас суточное потребление энергии в Абхазии составляет два миллиона киловатт-часов, но все еще не удалось достичь приемлемых показателей потребления по отношению к показателям аналогичного периода марта 2020 года.

Озган подчеркнула, что положительные результаты по снижению энергопотребления наблюдаются в Гулрыпшском, Галском, Очамчырском и Ткуарчалском районах, самая плохая ситуация в Гагрском, Сухумском, Гудаутском районах и в Сухуме.

В интервью Sputnik председатель правления ИнгурГЭС Леван Мебония рассказал, что Ингурская ГЭС возобновит работу 1-2 мая. По его словам, на сегодняшний день ремонтные работы выполнены на 60 процентов, и окончить их планируется к концу апреля.

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Ремонт проводится в тоннеле, диаметр которого составляет 9,5 метров, а длинна около 15,5 километров. Мебония отметил, что провести ремонт на всех потенциально проблемных участках тоннеля за три месяца невозможно, поэтому было решено вести работы в более проблемных местах, откуда вытекает большое количеств воды. Их протяженность в совокупности составляет около 2,5 километров.

Уголовное дело против экс-министра и нападение на милицию

24 марта стало известно, что следственным управлением Генеральной прокуратуры Абхазии возбуждено уголовное дело в отношении бывшего главы Госкомитета по репатриации республики Беслана Дбар.

Дбар обвиняют в служебном подлоге и мошенничестве в особо крупном размере с использованием служебного положения, совершенного в группе с Лакербая и Кове.

По данным следствия, экс-министр составил заведомо подложную исполнительную документацию. В них были продублированы виды ранее выполненных РУП "Аибга" в период с 2013 по 2014 годы работ по устройству наружных сетей водопровода и канализации коттеджного поселка в селе Мачара Гулрыпшского района. Подложные акты были подписаны 28 апреля 2017 года директором ООО "РемСтрой2012" Амираном Лакербая и инженером по техническому надзору Фонда репатриации Денисом Кове. Заказчиком является экс-министр по репатриации Дбар.

Таким образом, на основании подложных исполнительных документов, в период с 24 августа 2018 года по 28 июня 2019 года Дбар издал приказы о перечислении из Фонда репатриации денежных средств ООО "РемСтрой 2012" и за указанный период на расчетные счета Общества в КБ "Универсал-Банк" и в КБ "Амра-банк" было перечислено более 25 миллионов рублей, которые разновременно были обналичены по чеку Лакербая и обращены в собственность последнего совместно с Кове и Дбар.

Также прокуратурой было возбуждено уголовное дело в отношении Гурама Анкваб, Музы Мургвлиани и неустановленного следствием лица. Данные граждане, поздней ночью 7 марта 2021 года, вооруженные незаконно приобретенной реактивной противотанковой гранатой РПГ-26, выстрелили в здание отделения милиции №1 Управления внутренних дел по Сухуму на улице Аргун в районе дома №4, зная, что в здании дежурят сотрудники милиции.

"Зенит" в Абхазии

Более 200 футболистов детско-юношеской Академии футбольного клуба "Зенит" 19 марта приехали в Абхазию на тренировочные сборы. В планах футбольного клуба из Санкт-Петербурга проводить учебно-тренировочные сборы в Абхазии несколько раз в год.

Во время пребывания футболистов "Зенита" в Абхазии запланированы тренировочные матчи с местными командами. Главным событием недели стало открытие филиала Академии "Зенит" 27 марта, состоявшееся в Государственной филармонии республики. Отделения филиала будут располагаться в Сухуме и в Новом Афоне.

Лучшие игроки из Абхазии получат возможность выступать за питерский "Зенит".

Развитие футбола в Абхазии обсудил Аслан Бжания с руководством клуба "Зенит">>

Культурное сотрудничество

25 марта Абхазия и Россия подписали План сотрудничества в области культуры на 2021 год.

В рамках Плана сотрудничества на май 2021 года в Абхазии запланированы концерты Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева, РУСДРАМ выступит со спектаклем "Кровавая свадьба" на открытии ХХIII Международного театрального фестиваля стран СНГ и Балтии "Встречи в России" в Санкт-Петербурге.

В День независимости Абхазии, 26 августа, в Сухуме представят концертную программу лауреатов Международного конкурса имени П. И. Чайковского совместно с Государственным симфоническим оркестром Государственной филармонии Республики Адыгея при участии Государственного камерного оркестра Республики Абхазия.

Новая больница на востоке

В интервью радио Sputnik директор Госкомпании "Апсныргылара" Руслан Тванба рассказал, что Ткуарчалская районная больница будет сдана в эксплуатацию в апреле.

"Комплекс предусматривает столовую, скорую помощь, морг, гаражи, все эти новостройки и весь комплекс в целом должны быть сданы в течение следующего месяца. Идут внутренние отделочные работы, мы стараемся уложиться в сроки, несмотря на то, что это нелегкая задача, так как проводится капитальное строительство. Это большой объект, много отделов располагаются внутри", - рассказал он.

Кроме того, он сообщил, что сейчас проходит работа по доставке и установке медицинского оборудования, и она будет завершена в течение 10-15 дней.

Больница рассчитана на 80 коек и будет обслуживать население Ткуарчалского района и близлежащих сел Очамчырского и Галского районов.

Регистрация завершена

Выборы депутатов в органы местного самоуправления состоятся на всей территории Республики Абхазия 11 апреля.

По данным районных избирательных комиссий, всего к 22 марта зарегистрировано 241 инициативная группа и 36 кандидатов от политических партий.

Регистрацию инициативных групп, выдвигающих своих кандидатов на должность депутата районного Собрания, в Гагре завершили в воскресенье 21 марта. Всего их со дня начала подачи заявлений было 39.

Секретарь избирательной комиссии Гагрского района Беслан Кортава отметил, что политических партий среди них нет, но есть пять представительниц прекрасной половины человечества.

Самому молодому кандидату в Гагрском районе 27 лет, а самому взрослому 61 год.

В Гудаутском районе шесть инициативных групп из 63 передумали и забрали свои документы. 14 человек от общего числа – это кандидаты, которые были депутатами прошлых созывов.

В Собрание Сухумского района входит 15 депутатов. За места поборются 25 человек, которых выдвинули инициативные группы, пять из них - женщины.

В Сухумской избирательной комиссии зарегистрировано 45 инициативных групп, четыре из которых видят своими депутатами женщин. Никого от политических партий, общественных объединений нет. Самому молодому кандидату 25 лет, старшему - 59 лет.

В Гулрыпшском районе предусмотрено 15 депутатских мандатов. Списки избирателей состоят из более 11 тысяч человек. По словам зампредседателя местной избирательной комиссии Сусанны Триандофилиди, процедуру регистрации прошли 23 инициативные группы, политических партий не было.

В Очамчырском районе председатель избирательной комиссии Роберт Шинкуба рассказал, что к 22 марта зарегистрировалось 39 инициативных групп и 15 кандидатов выдвигаются от политической партии "Амцахара".

Десять кандидатов выдвинула политическая партия "Амцахара" и 12 - инициативные группы в Ткуарчалском районе.

В Галском районе в списке кандидатов превалируют представители политической партии "Амцхара" - всего 11 человек. Также зарегистрировалась одна инициативная группа к 22 марта. Самому молодому кандидату 32 года, самому старшему – 67 лет.

Выборы в органы местного самоуправления в Галском районе проводятся впервые с 2009 года. Как объяснил Амичба, это связано с тем, что всего 872 жителя района обладают абхазским гражданством.

Трагедия в селе Члоу

В четверг 25 марта пожилой мужчина погиб в результате взрыва в селе Члоу Очамчырского район.

"Он спускал чало (солома от кукурузы - прим.), и, когда встал на лестницу, что-то под ним взорвалось. Не могу точно сказать, была это мина или граната. Об этом будут лучше знать специалисты МЧС, которые здесь уже были. Фамилия мужчины Джопуа. Он жил в Члоу на границе с нашим селом. Нас разделяет небольшая речка. Ему было около 80 лет, из очень хорошей, трудящейся семьи был", - рассказала глава соседнего села Циала Ашуба.

МВД сообщило, что проводятся следственные действия, которые должны установить причины взрыва. Пока не установлен тип взрывного устройства, которое сработало в тот момент, когда житель села Члоу Андрей Джопуа занимался хозяйственными делами в восьмистах метрах от своего дома.

Повторное расследование

23 марта Кассационная коллегия Верховного суда Абхазии отменила оправдательный приговор Сухумского городского суда в отношении сотрудников МВД Бадри Джикирба, Аслана Чедия, Адгура Аутлева и Виталия Кулова и приняла решение вернуть дело на дополнительное расследование генеральному прокурору Абхазии.

В отношении бывших сотрудников МВД была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на два месяца до 23 мая.

Анзор Тарба, 1969 года рождения, содержавшийся под стражей в связи с административным правонарушением, скончался в ночь на 11 июля 2019 года.

10 ноября 2020 года Сухумский городской суд во главе с судьей Инаром Кварчия вынес оправдательный вердикт всем обвиняемым в деле, ввиду отсутствия доказательств их виновности. Также суд постановил, что из-за сотрудников Генеральной прокуратуры Абхазии, которые не в полной мере реализовали свои полномочия при расследовании дела, были утеряны важные вещественные доказательства.

13 ноября Генеральная прокуратура заявила, что считает приговор Сухумского горсуда незаконным и необоснованным и намерена обжаловать решение суда в Кассационной коллегии по уголовным делам Верховного суда республики.

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