Новости по теме аэропорты

В субботу началось строительство шоссе к будущему аэропорту, аэропорт сможет ежегодно обслуживать 450 тысяч пассажиров, а также 3,6 тысячи тонн грузов.
Два взрыва прогремели в аэропорту Брюсселя во вторник около 08:00 по местному времени, бельгийские СМИ сообщили о 11 жертвах и 20 пострадавших в результате взрывов.
По предположению Алексея Пушкова, авиакатастрофы можно было бы избежать, если бы самолет посадили на запасном аэродроме.
Сильный снегопад начался в Москве вечером во вторник, за ночь в столице выпала половина месячной нормы осадков.
Пассажиры задержанных авиарейсов обеспечены питанием и напитками, при необходимости - размещены в гостиницах. Возобновление работы ожидается утром 30 декабря.
В ночь со вторника на среду в зоне стоянки лайнеров прогремел взрыв. Пострадали двое уборщиков, находившихся рядом с одним из самолетов, пассажиров на месте ЧП не было. Сейчас эксперты проверяют другие лайнеры на наличие взрывчатых веществ.
Пассажирский самолет находится в аэропорту кенийского города Момбас.
На самолете была обнаружена техническая неисправность одного из дисплеев в кабине пилотов, время задержки рейса составило около часа. В настоящее время все пассажиры доставлены в Санкт-Петербург.
Самолет МЧС России ИЛ-76 с телами 144 жертв авиакатастрофы A321 на борту приземлился в аэропорту Санкт-Петербурга в понедельник. Смотрите на видео, как военные ожидали прибытие рейса в Пулково-2.
Функционирование воздушной гавани было приостановлено из-за непогоды - на регион обрушилась песчаная буря, сопровождаемая резким повышением температуры воздуха.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба ответил на вопрос о работе Сухумского аэропорта на пресс-конференции в среду 9 сентября.
Пассажирский самолет Boeing 777 авиакомпании British Airways загорелся перед взлетом в аэропорту американского Лас-Вегаса, все находившиеся на борту были эвакуированы. Смотрите кадры с места ЧП.
Ранее поступила информация о двух пострадавших. Пассажирский самолет Boeing 777 со 159 пассажирами и 13 членами экипажа загорелся перед взлетом, все находившиеся на борту были эвакуированы.
Возгорание и задымление в "Домодедово" возникло в четверг утром. В результате ЧП были эвакуированы около трех тысяч человек. К настоящему времени пожар потушен, персонал и пассажиры вернулись в здание.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.