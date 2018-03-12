Новости по теме аэропорты

В ночь со вторника на среду в зоне стоянки лайнеров прогремел взрыв. Пострадали двое уборщиков, находившихся рядом с одним из самолетов, пассажиров на месте ЧП не было. Сейчас эксперты проверяют другие лайнеры на наличие взрывчатых веществ.