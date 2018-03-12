Новости по теме благотворительность

Серия благотворительных концертов, начавшаяся в Пицунде 24 июня, завершилась в Абхазской государственной филармонии.
Директор Культурно-благотворительного фонда “Ашана“ Джевейра Колосова в преддверии пятого ежегодного отчетного собрания Фонда рассказала Sputnik об итогах работы за 2015 год и поделилась планами на будущее.
О предпосылках для возвращения слова "меценат" в обиход и о благотворительности, как о показателе высокой степени развития социума в материале Инны Джения для Sputnik.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение обследования и лечение Милены Тания, у которой криптогенная эпилепсия, парапарез (паралич конечностей).
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение обследования и лечение Милены Тания, у которой криптогенная эпилепсия, парапарез (паралич конечностей).
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение обследования и лечение Руслана Хиба, у которого задержка психоречевого развития.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение обследования и лечение Руслана Хиба, у которого задержка психоречевого развития.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение операции Григорию Гайдарь, у которого катаракта правого глаза.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение операции Григорию Гайдарю, у которого катаракта правого глаза.
Успешная операция на лице была проведена Арману Торосяну, у которого врожденный дефект лица.
Успешная операция на лице была проведена Арману Торосяну, у которого врожденный дефект лица.
О концерте в Итальянском городе Саронно в помощь больным детям Абхазии рассказала менеджер фонда "Ашана" по взаимодействию со СМИ Мактина Джинджолия.
Новогодний Арт-Маркет 2015 завершился в Сухуме в воскресенье 27 декабря во Дворце спорта имени Сергея Багапш.
Собранные подарки в рамках новогодней акции "Стань Дедом Морозом" будут переданы 25 подопечным Культурно-благотворительного фонда "Ашана", которым была оказана помощь в 2015 году.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение 14-летнего Зураба Попова, у которого задержка психомоторного развития. На лечение необходимо 200 тысяч рублей.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" открыл сбор средств на лечение 14-летнего Зураба Попова, у которого задержка психомоторного развития. На лечение необходимо 200 тысяч рублей.
Благотворительная общественная организация "Киараз" начала сбор новогодних подарков для детей из малообеспеченных семей Абхазии.
Открыт сбор средств на лечение 10-летнего Даниэля Ашуба, у которого детский церебральный паралич. На лечение необходимо 400 тысяч рублей.
Хибла Герзмава передаст все средства от концертов, которые пройдут в Германии, в фонд поддержки родственников жертв терроризма.
Открыт сбор средств на лечение 11-летней Гульнары Терзян, у которой остеохондропатия тазобедренных суставов. Стоимость оперативного лечения Гульнары – 300 000 руб.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
В рамках стартовавших учений азербайджанской армии осуществляется перегруппировка сил в составе десятков тысяч военнослужащих и сотен единиц техники.
Бывший глава Армении Роберт Кочарян не приедет на инаугурацию нового президента республики – он вообще против нынешней реформы госуправления.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.