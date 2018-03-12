Новости по теме бокс

Алик Карди оглы - тренер по боксу и директор Республиканской детско-юношеской спортивной школы в Сухуме. Успешную карьеру боксера сломала грузино-абхазская война, разделившая его жизнь на до и после. Оставшись в разрушенном послевоенном Сухуме, он продолжил занятия и стал тренировать детей.
Тренер по боксу Алик Карди оглы тренирует детей в Сухуме уже 18 лет, каждый день он приходит в боксерский зал в центре столицы и оттачивает со своими подопечными технику бокса.
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