Новости по теме бокс

Алик Карди оглы - тренер по боксу и директор Республиканской детско-юношеской спортивной школы в Сухуме. Успешную карьеру боксера сломала грузино-абхазская война, разделившая его жизнь на до и после. Оставшись в разрушенном послевоенном Сухуме, он продолжил занятия и стал тренировать детей.