Новости по теме цитрусовые

Декабрь в Абхазии – сезон уборки мандаринов. Съемочная группа РИА Новости побывала в республике и узнала, как выращивают и собирают этот новогодний фрукт, а также как правильно выбирать вкусные цитрусовые.
Сильнее всего на турецкую экономику повлияет запрет на поставку в Россию апельсинов и помидоров, считает советник председателя Ассоциации сельскохозяйственных палат Турции Метин Тюркйылмаз.
Старший госинспектор отдела карантинного фитосанитарного контроля на госгранице РФ Эдуард Макаров рассказал, что из 47 тысяч тонн завезенных в Краснодарский край мандаринов три процента поставлены из Абхазии.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.