Новости по теме демография

Вице-спикер Парламента Республики Абхазия Эммы Гамисония поделилась своим мнением по вопросам демографии в стране.
Ранее власти КНР заявляли, что продолжат политику "одна семья — один ребенок" и могут усилить контроль в сфере рождаемости.
Данные Евростата, который публикует численность населения в 2015 году и прогноз на 2030 год, свидетельствуют, что миграция происходит из экономически менее благополучных стран ЕС в более развитые.
В рамках проекта "Sputnik.Факты" агентство Sputnik публикует данные об изменении численности населения в Европе.
Рауль Хаджимба прокомментировал перспективы развития сельского хозяйства в Абхазии.
Социальный опрос среди абхазской диаспоры был проведен в ряде стран мира. Было опрошено около двух с половиной тысяч людей.
О проблемах абхазского села и о том, как возродить Абхазию сельскую, рассуждает политолог, секретарь Общественной палаты Абхазии Нателла Акаба.
Демографические процессы лежат в основе долгосрочного прогнозирования, так как они определяют уровень социально-экономического развития и обеспечивают национальную безопасность страны, заявил директор Центра стратегических исследований Олег Дамениа.
Анализ развития республики подготовили эксперты рабочей группы по реализации проекта стратегии социально-экономического развития Абхазии до 2025 года. Результаты второго этапа работы над стратегией были представлены руководству страны в понедельник в Сухуме.
В соответствии с соглашением, специалисты Центра будут оказывать гражданам Абхазии специализированную, в том числе высокотехнологичную медицинскую помощь.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.