Новости по теме дети

В день рождения Ханса Кристиана Андерсена, 2 апреля по всему миру отмечается Международный день детской книги.
В столице Абхазии строят детскую площадку рядом с проезжей частью, о том, что думают об этом чиновники и простые жители города, в материале корреспондента Sputnik Владимира Бегунова.
Строительство школы в Псху было завершено пять лет назад всего за три с половиной месяца. Сегодня в ней обучаются 45 детей, из них девять учеников выпускного класса и пятеро первоклассников.
Музыкальный театрализованный спектакль "Муха-Цокотуха" был представлен студией "Арлекино" на сцене Абхазской государственной филармонии.
Реабилитационный центр для детей с ограниченными возможностями впервые выставит работы своих подопечных 31 мая в сухумском Доме детского творчества "Айнар".
15 мая отмечается День семьи. В преддверии этого праздника Общественный благотворительный центр "Луч надежды" провел концерт для детей-инвалидов Очамчырского района.
В Гудаутском районе, в селе Хуап, вот уже третий год воспитывают музыкантов детского ансамбля народных инструментов "Ачарпын".
Фонд "Ашана" приступил к сбору средств на проведение обследования и лечения девятимесячного Дамея Кучуберия с диагнозом несовершенный остеогенез.
Выставка конкурсных работ VI всероссийского пленэра юных художников "Традиции" в Доме детского творчества "Айнар" будет открыта в течение одного месяца.
Бабушка Гульнары, Тамара Терзян, рассказала Sputnik о том, как проходила операция и о ее результатах.
Абхазы с древних времен придавали большое значение семейным отношениям, в частности, воспитанию детей в абхазских традициях, в XIX веке в Абхазии появилась традиция аталычества.
Ильгар женился на женщине, которую любил, и думал, что это любовь на всю жизнь. Он купил дом, обставил его так, как этого хотела любимая жена, у них появились две прекрасные дочки. Но счастье длилось недолго…
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение обследования и лечение 12-летней Виктории Анкваб.
Генеральным консульством Казахстана в Нью-Йорке направлен запрос в местные правоохранительные органы о проведении тщательного расследования обстоятельств случившейся трагедии.
Жертвы трагедии в США были усыновлены в Казахстане, но не состояли на консульском учете в американском посольстве, сообщило учреждение уполномоченного по правам человека в Казахстане.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение обследования и лечение Милены Тания, у которой криптогенная эпилепсия, парапарез (паралич конечностей).
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение обследования и лечение Милены Тания, у которой криптогенная эпилепсия, парапарез (паралич конечностей).
Накануне Дня всех влюбленных редакция Sputnik узнавала, как представляют себе любовь самые маленькие жители Сухума.
Культурно-благотворительный фонд "Ашана" приступил к сбору денежных средств на проведение обследования и лечение Руслана Хиба, у которого задержка психоречевого развития.
Жители Кельна вышли на митинг протеста против предполагаемого похищения и изнасилования 13-летней русскоговорящей жительницы Берлина. Смотрите на видео, как проходила акция в центре города.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.