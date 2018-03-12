Новости по теме диаспора

О том, как живет немногочисленная абхазская община в Краснодаре, городе-побратиме Сухума, рассказывает колумнист Sputnik Владимир Бегунов.
Студентка Абхазского государственного университета, преподаватель абхазского языка Жанна Лейба рассказала об изучении родного языка в абхазской диаспоре Иордании.
Студентка Абхазского государственного университета, репатриантка, преподаватель абхазского языка в Аммане Жанна Лейба рассказала в интервью Sputnik Абхазия об абхазской диаспоре в Иорданском королевстве.
Внешнеполитическое ведомство Абхазии прокомментировало решение правительства республики о присоединении к российским санкциям против Турции
Представители Федерации абхазских культурных центров в Турции прибыли в Абхазию с трехдневным визитом в четверг 24 декабря.
Министр иностранных дел Абхазии Вячеслав Чирикба рассказал о том, повлияет ли ухудшение отношений Турции и России на работу абхазских представительств в Турции.
Действующий лидер Федерации кавказских культурных центров в Турции (Кавфед) Яшар Асланкайа был переизбран на второй срок, сообщил Sputnik Инар Гицба.
По различным данным от 500 тысяч до миллиона абхазов живут вне пределов своей исторической родины. Редакция Sputnik представила удивительные факты из жизни некоторых прославленных и выдающихся деятелей абхазской диаспоры за рубежом.
Делегация Госкомитета по репатриации впервые прибыла в Иорданию с рабочим визитом. В рамках поездки запланированы встречи с представителями абхазской диаспоры и подписание Соглашения о сотрудничестве с Абхазским культурным центром в городе Амман.
8 ноября в Стамбуле пройдут выборы председателя Федерации абхазских культурных центров в Турции (Абхазфед).
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.