Новости по теме экономика

Прямая связь производителя с покупателем даст еще больше возможностей для развития среднего и малого бизнеса, заявил в ходе подписания соглашения между Минэкономики страны и российским торговым онлайн-ресурсом президент Абхазии Рауль Хаджимба.
Проект соглашения Министерства экономики с российской электронной торговой площадкой очень перспективный и интересный, считает глава ведомства Адгур Ардзинба.
По результатам опроса, проведенного несколькими исследовательскими компаниями по заказу информационного агентства и радио Sputnik, жители США И Европы считают, что экономическая ситуация в их странах ухудшается.
Канцлер Великобритании Джордж Осборн заявил, что страна выступает против присоединения к ЕС стран со слабой экономикой и располагает правом вето.
Издание Bloomberg пишет, что из-за российских санкций турецкая экономика терпит бедствия, количество невозвратных кредитов выросло до 3,18%, и это самый высокий показатель за последние пять лет.
По миру в теневой экономике циркулирует 307 миллиардов евро, и изъять их из обращения будет логичным решением, заявил представитель Международного института развития Алексей Скопин в интервью Радио Sputnik.
Ожидается, что во время плановой ротации членов высшего и генерального советов "Единой России" должны обновиться 30% состава партии.
Второй этап организованного Министерством финансов конкурса на оснащение казначейства продолжается, заявки принимаются до 12 февраля.
Федеральная налоговая служба Российской Федерации исключила Республику Абхазия из списка стран, с которыми затруднен обмен налоговой информацией.
О том, как новые поправки к закону об НДС разделили общество на тех, кто видит стакан наполовину полным и тех, кто считает его наполовину пустым, рассуждает колумнист Sputnik Ибрагим Чкадуа.
Снятие санкций летом - это общая цель, заявил министр экономики, индустрии и цифровых технологий Франции Эммануэль Макрон.
В Стамбуле прошло заседание Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС), на котором председательство в организации на следующие полгода перешло к Российской Федерации.
Антироссийские санкции могут быть сняты при условии полной имплементации Минских соглашений, это возможно уже в ближайшие месяцы, заявил Джон Керри на форуме в Давосе.
Соответствующий документ опубликован в официальном журнале Евросоюза. Решение выполняется с 16 января 2016 года, после сообщения МАГАТЭ о выполнении Ираном его обязательств.
По оценкам экспертов, ущерб от ограничительных мер России может составить 12 миллиардов долларов, что в четыре раза превышает цифры, озвученные турецкими властями ранее, пишет The Voice of America.
По прогнозам, Китай в ближайшие годы будет увеличивать установленную мощность электростанций, работающих на возобновляемых источниках энергии, это говорит о том, что нефтяная эра осталась в прошлом, заявил глава Сбербанка Герман Греф.
Свои условия в экономике теперь жестко диктует политика и геостратегия, сложившиеся правила игнорируются или переписываются подчас из-за конъюнктурных соображений, заявил председатель правительства РФ Дмитрий Медведев.
О том, что будет с российским рублем, готовиться ли гражданам к очередному резкому скачку цен на продукты и лекарства, и чем ситуация со слабеющим рублем грозит партнерам России рассказала Sputnik корреспондент Анна Столярова
Выбор Юрия Трутнева объясняется тем, что чиновник обладает двойным статусом: с одной стороны, он представитель президента, с другой – правительства, пишут "Ведомости". Всемирный экономический форум пройдет с 20 по 23 января в Швейцарии.
О российско-турецких отношениях и их влиянии на Абхазию рассказал корреспонденту Sputnik потомок абхазских махаджиров из Турции Октай Чкотуа.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.