Новости по теме экспорт

Директор торгового дома "Апсны" Игорь Авидзба рассказал Sputnik о сложностях, которые возникли при импорте в Крым абхазской бутилированной воды.
Пресс-служба Южного таможенного управления (ЮТУ) сообщила, что за последнюю неделю было оформлено более 125 тонн цветов.
Заместитель Государственного таможенного комитета (ГТК) Республики Абхазия Ушанги Квициния рассказал об объемах экспорта мимозы.
Первый заместитель начальника Государственного таможенного комитета Абхазии Мсауст Шамба рассказал корреспонденту Sputnik о начавшемся в республике цитрусовом сезоне. По его прогнозам, в этом году количество экспортируемых мандаринов будет гораздо меньше.
Первый заместитель начальника Государственного таможенного комитета Абхазии Мсоуст Шамба рассказал корреспонденту Sputnik о начавшемся в республике цитрусовом сезоне. По его прогнозам, в этом году количество экспортируемых мандаринов будет гораздо меньше.
Большую часть нелегального экспорта нефти ИГ осуществляет через территорию Иракского Курдистана и Турции с попустительства местных властей, считает Джон Кириаку.
Заместитель генерального директора компании "Вина и воды Абхазии" Валерий Авидзба прокомментировал заявление о том, что часть экспортеров алкоголя в Россию собирается поднять цены уже на этой неделе на 15-25% из-за очередного падения рубля.
Премьер-министр Республики Абхазия Артур Миквабия дал пресс-конференцию на тему социально-экономического положения в стране.
Начальник отдела внешнеэкономических связей и инвестиционной политики Министерства экономики Абхазии Даур Арнаут прокомментировал Sputnik выход абхазского вина на лидирующие позиции на российском рынке.
Республика Абхазия и Российская Федерация обсуждают проект межправительственного соглашения об аккредитации в национальной системе обоих государств.
Дневной объем поставок в марте составлял 2,98 миллиона баррелей. Доходы от экспорта нефти в апреле составили 4,791 миллиарда долларов при средней цене в 51,9 доллара за баррель. В марте доходы составили 4,447 миллиарда долларов.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.