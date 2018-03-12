Новости по теме экспорт

Первый заместитель начальника Государственного таможенного комитета Абхазии Мсауст Шамба рассказал корреспонденту Sputnik о начавшемся в республике цитрусовом сезоне. По его прогнозам, в этом году количество экспортируемых мандаринов будет гораздо меньше.