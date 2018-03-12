Новости по теме электричество

Рауль Хаджимба и Владимир Путин во время рабочей встречи обсудили пути улучшения банковской системы Абхазии и решения проблем в сфере энергетики.
Президент Абхазии Рауль Хаджимба и министр энергетики России Александр Новак обсудили вопросы развития в сфере энергетики.
Тарификация за потребленную электроэнергию для жителей республики останется прежней, сказал в ходе пресс-конференции глава абхазского правительства Артур Миквабия.
В связи с уменьшением количества воды в водохранилище Ингурской ГЭС с 25 января в Абхазии была введена система веерных отключений. Продлится она до 15 апреля.
В связи с уменьшением количества воды в водохранилище Ингурской ГЭС с 25 января в Абхазии была введена система веерных отключений. Продлится она до 15 апреля.
Правда ли уровень в Джварском водохранилище низкий или кто-то намеренно сбрасывает воду, почему Грузия не вводит "веер", за ответами на эти и многие другие вопросы абхазские журналисты отправились на плотину в Джвари.
Генеральный директор ООО "Ингури ГЭС" Леван Мебония рассказал абхазским журналистам, что Абхазия через два года рискует остаться без света.
Пресс-секретарь "Черноморэнерго" Алхас Гагулия прокомментировал Sputnik интервью генерального директора ООО "Ингури ГЭС" Левана Мебония.
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария рассказал депутатам Парламента Абхазии о проблемах энергетики в республике.
Введение веерных ограничений связано с уменьшением количества воды в водохранилище ИнгурГЭС, сообщал ранее генеральный директор"Черноморэнерго" Аслан Басария.
С 25 января 2016 года будет введена система веерных отключений электроэнергии, сообщил на брифинге в четверг 21 января генеральный директор "Черноморэнерго".
О необходимости срочно обсуждать состояние электрической отрасли в Абхазии и о перспективе возврата обратно к керосинкам, рассуждает колумнист, режиссер и фотограф Ибрагим Чкадуа.
Причиной пожара на подстанции "Уарча 10кВ" стало короткое замыкание.
РУП "Черноморэнерго" прокомментировало заявление в адрес Абхазии грузинского политика о том, что Абхазия продает электроэнергию за рубеж.
Вторые сутки РУП "Черноморэнерго" ведет ремонтные работы в авральном режиме.
Электроснабжение в полном объеме будет восстановлено после наладки оборудования на перепадной ГЭС-1 и восстановления повреждений на линиях, сообщили в "Черноморэнерго".
Прошлой ночью в Очамчырском районе было обесточено несколько сел.
Крымчане устроили митинг на улицах Ялты в субботу, чтобы отпраздновать окончание энергоблокады полуострова, который был полностью обесточен 22 ноября. Смотрите на видео, как проходила акция.
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария дал пресс-конференцию в понедельник 21 декабря.
Генеральный директор "Черноморэнерго" Аслан Басария дал пресс-конференцию в понедельник 21 декабря.
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
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