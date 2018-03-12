Новости по теме электроэнергия

Президент Абхазии призвал к борьбе с неплательщиками на совещании в "Черноморэнерго" в пятницу 6 мая.
Солнечная и ветряная виды энергии могут стать альтернативными источниками энергии в Абхазии, считает член-корреспондент АНА Абхазии Анатолий Марколия.
Сергей Меняйло считает, что авария на линии передач - только легенда, которой прикрывается желание Украины "поставить крымчан на колени", но Крым в состоянии.
Генеральный директор госкомпании "Черноморэнерго" Аслан Басария рассказал Sputnik о проблемах и достижениях в области электроэнергетики.
Электроэнергию с материковой России получили жители восточной части Крыма, но ее перераспределение помогло сократить отключения света в других регионах.
Сторонники блокады Крыма заявили, что не доспустят ремонта поврежденных опор, пока не получат разрешения от своих кураторов. Сейчас на месте поврежденных ЛЭП, кроме нескольких сторонников блокады, никого нет.
Городки жизнеобеспечения с полевыми кухнями развернуты в четырех населенных пунктах, заявил представитель МЧС. Он отметил, что организовано питание в городах Щелкино, Ялта, Алупка и поселке городского типа Гаспра.
Соответствующий график будет опубликован в СМИ и на сайтах Минтопэнерго республики и Крымэнерго. Жители республики будут оповещаться каждые два часа, об этом по итогам заседания правкомиссии заявил первый вице-премьер республики Михаил Шеремет.
Оплата счетов за электроэнергию теперь доступна в платежных терминалах Сухума и Гагры.
О протестах в Армении, вызванных повышением тарифов на электроэнергию, и возможных последствиях народных волнений рассуждает обозреватель издания "Новости-Армения".
Инициативная группа "Нет грабежу" проводит акции протеста против повышения тарифа на электроэнергию. Решением Комиссии по регулированию общественных услуг, принятом 17 июня на основе заявки компании "Электросети Армении", с 1 августа электроэнергия подорожает примерно на 16,7%.
О протестах в Армении, вызванных повышением тарифов на электроэнергию, и возможных последствиях народных волнений рассуждает обозреватель издания "Новости-Армения".
Министр здравоохранения и социального развития Южной Осетии Георгий Тотчиев рассказал Sputnik о важности волонтерства.
Азербайджан и Иран начнут совместное производство автомобилей – новые машины будут поставлять на Украину, в Россию и страны Центральной Азии.
Студенты из Армении изобрели прибор для измерения влажности почвы и уже победили с ним на национальном этапе конкурса стартапов NASA Space Challenge.
Специалисты выяснили причины возникновения пожара на шахте им. Костенко в Карагандинской области Казахстана.
В Кыргызстане приготовили рекордный бешпармак – национальное блюдо, для приготовления которого потребовалось мясо девяти лошадей.